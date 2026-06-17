Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle öğle saatlerinde Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 32, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 28, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 33, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 31, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 30, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 36, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 36, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI: 32, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE: 29, Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: 30, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ERZURUM: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 37, Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu

MARDİN: 36, Az bulutlu

SİİRT: 36, Az bulutlu

ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu