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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu: Meteoroloji'den saatli uyarı... 5 bölgede yağış var | Sıcaklık kaç derece | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den saatli uyarı... 5 bölgede yağış var!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Yurt genelinde ise açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 07:06 Güncelleme:
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        Meteoroloji'den saatli uyarı... 5 bölgede yağış var!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle öğle saatlerinde Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 32, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 28, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 33, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 31, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 30, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 36, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 36, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI: 32, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE: 29, Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU: 30, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ERZURUM: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 37, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu

        MARDİN: 36, Az bulutlu

        SİİRT: 36, Az bulutlu

        ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu

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