Erzurum'da kahreden kaza! 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Erzurum'da park halindeyken hareket eden kamyonetin çarpması sonucu duvar ile kamyonet arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Giriş: 17 Haziran 2026 - 06:49 Güncelleme:
Erzurum'da, Şükrüpaşa Mahallesi Güllü Sokak'ta park halindeki bir kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle hareket etti.
Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet, bir ikametin duvarı önünde bulunan 5 yaşındaki Burak Ayaz E'ye çarptı. Kamyonet ile duvar arasında sıkışan çocuk ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. AA'nın haberine göre sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
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