Erzurum'da kahreden kaza! 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Erzurum'da, Şükrüpaşa Mahallesi Güllü Sokak'ta park halindeki bir kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle hareket etti.

Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet, bir ikametin duvarı önünde bulunan 5 yaşındaki Burak Ayaz E'ye çarptı. Kamyonet ile duvar arasında sıkışan çocuk ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. AA'nın haberine göre sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.