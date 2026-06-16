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        Haberler Gündem Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

        Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

        Karaman'da tarım işçisi ailenin içinde bulunduğu otomobilin dereye devrilmesi sonucu aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, anne, baba ve 2 çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 23:22 Güncelleme:
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        Karaman'da kahreden kaza!
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        Karamanda dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. M.İ. idaresindeki tomobil, merkeze bağlı Kızık köyünde dereye devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda araçtaki sürücünün çocukları Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ. (5) olay yerinde öldü, kendisi, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Ailenin Şanlıurfadan Karamana tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

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