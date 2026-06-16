Fenerbahçe için Tarik Muharemovic iddiası!
Yeni sezon öncesi kadrosuna birçok takviye yapması beklenen Fenerbahçe'nin, Bosna Hersekli stoper Tarik Muharemovic'i gündemine aldığı iddia edildi. İtalya basını, Sassuolo forması giyen ve şu anda Bosna Hersek Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda görev yapan 23 yaşındaki savunma oyuncusu için sarı-lacivertli kulübün teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu.
Fenerbahçe'de yeni yönetimin göreve başlamasının ardından transfer iddiaları da gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalya basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Tarik Muharemovic'i gündemine aldı.
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Sassuolo forması giyen 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için istekli olduğu öne sürüldü.
Sol ayaklı stoper ihtiyacına yönelik olarak Muharemovic'i takibe alan Fenerbahçe yönetiminin, Dünya Kupası'nın ardından Sassuolo ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.
Haberde ayrıca, Fenerbahçe'nin aynı pozisyon için daha önce Malang Sarr ve Nathan Ake isimlerini de değerlendirdiği aktarıldı.
Bosna Hersek Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapan Muharemovic'in, yaz transfer döneminde Sassuolo'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.
Öte yandan Juventus'un, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma hakkını elinde bulundurduğu da kaydedildi. Muharemovic'in adı sezon sonunda bir dönem Inter ile de anılmıştı.
KANADA MAÇINDA GÖZ DOLDURDU
Bosna Hersek'in 2026 Dünya Kupası'nda Kanada ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giyen Tarik Muharemovic, etkili performansıyla dikkat çekmişti. 23 yaşındaki stoper, karşılaşmada 21 tehlike engelleme ve 2 pas arası yapıp, 6 da hava topu kazanarak takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynadı. Muharemovic ayrıca maç boyunca rakiplerine çalım şansı vermedi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Muharemovic'in Sassuolo ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.