Fransa - Senegal: 3-1 (MAÇ SONUCU)
2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa, I Grubu'ndaki ilk maçında Senegal'i 3-1 mağlup etti. Horozlar, ilk yarısında zorlandığı mücadeleyi ikinci devrede Mbappe'nin 2 ve Barcola'nın golleriyle kazanıp turnuvaya üç puanla başladı. Senegal'in tek golü Ibrahim Mbaye'den geldi.
2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, turnuvaya Senegal galibiyetiyle başladı.
I Grubu'ndaki ilk maçında Senegal ile New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Horozlar, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında Senegal daha etkili olurken, Fransızlar ikinci yarının başlangıcından itibaren rakibine büyük üstünlük kurdu.
MBAPPE İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI
Fransa, 66. dakikada Olise'nin mükemmel pasında süper yıldızı Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti.
82. dakikada ise bu kez Rabiot'nun şık pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Barcola, topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağları havalandırdı: 2-0.
Senegal 90+5'te Ibrahim Mbaye ile 2-1'i bulurken, maçtaki son sözü 90+6'da Mbappe söyledi: 3-1.
Son dünya ikincisi Fransa böylece dev turnuvaya üç puanla başladı. Senegal ise puansız kaldı.
Fransa gruptaki ikinci maçında 23 Haziran Salı günü Irak ile karşılaşacak. Senegal ise aynı tarihte Norveç ile kozlarını paylaşacak.