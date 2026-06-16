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        Haberler Magazin Gül Onat: Yaşam mücadelesi veriyorum - Magazin haberleri

        Gül Onat: Yaşam mücadelesi veriyorum

        Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, katıldığı ödül töreninde sağlık durumuyla ilgili duygusal bir açıklama yaptı. Hastalığı nedeniyle konuşmakta güçlük çeken Onat, "Uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        "Yaşam mücadelesi veriyorum"

        Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, katıldığı 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri töreninde sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sahnede duygusal anlar yaşayan 72 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle konuşmakta güçlük çektiğini belirterek sevenlerinden anlayış istedi.

        "UZUN ZAMANDIR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUM"

        Onur ödülünü almak üzere sahneye çıkan Gül Onat, salondakilere seslenirken yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle aktardı: Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama... Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla... Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?

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        Sanatçı, geçtiğimiz mayıs ayında da tedavi gördüğü hastane odasından bir video paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Bir hafta içinde üç kez operasyon geçirdiğini dile getiren Onat, takipçilerinden dua istemişti.

        "AMELİYATLAR KRALİÇESİ OLDUM" DEMİŞTİ

        Onat, "Ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Hastalığın yan etkileri nedeniyle böbreklerimde sorunlar oluştu. Port vardı, portum şişti; onu ameliyatla aldılar. Ardından böbreğime stent takıldı ve bir operasyon daha geçirdim. Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum" demişti.

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