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        Haberler Gündem Politika Son dakika CHP haberleri: "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor | Son dakika haberleri

        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yeni ihraç listelerinin ele alınabileceği belirtilen MYK toplantısında. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK bugün 5. defa toplanacak. Özgür Özel cephesinin ise olağanüstü kurultay için topladığı 900 civarındaki imzayı genel merkeze teslim etmesi bekleniyor. Peki ihracı beklenen kimler? Genel merkezin delege imzalarına yaklaşımı ne? Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 17 Haziran 2026 - 09:15 Güncelleme:
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        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor

        CHP’de MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5. kez toplanacak. Saat 14.00’teki toplantıda yeni ihraç listelerinin ele alınması bekleniyor.

        İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA’DA DEĞİŞİM BEKLENİYOR

        Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara il başkanlarının görevden alınması bekleniyor. İstanbul için Gürsel Tekin, Ankara için eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, İzmir için ise Şakir Başak’ın ismi ön plana çıkıyor.

        KURULTAY İÇİN DELEGELERİN İMZALARI TESLİM EDİLECEK

        Özgür Özel cephesi de olağanüstü kurultay için topladığı yaklaşık 900 imzayı genel merkeze teslim edecek. İmzaları 74 il başkanı ve kalan 7 ilden delegeler iletecek. Tüzüğe göre 45 gün içinde genel merkezin olağanüstü kurultaya gitmesi geriyor.

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        “1900 İMZA DA OLSA BU HUKUKİ KOŞULDA KURULTAY OLAMAZ”

        Ancak Habertürk’e konuşan genel merkez kaynakları, değil 900 bin 900 imza toplansa bile mevcut tedbir kararı çerçevesinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.

        Olağanüstü kurultay yapılsa bile yeni bir mutlak butlan durumu ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor. Kaynaklar, olağan kurultay takvimi için çalışacak hukukçuların kısa sürede belirlenebileceğini kaydetti.

        KILIÇDAROĞLU’NUN ATAMA YAPABİLECEĞİNİ BELİRTİYOR

        Kurultay takviminin 6 aydan oluşabileceği belirtildi. Genel merkez kaynakları görevden düşürülen grup başkan vekillerinin de ilk dönem seçildiğini ikinci dönem Özel’in görev sürelerini uzatarak atama yaptığını kaydetti. Bu nedenle boşalan 2 koltuk için Kılıçdaroğlu’nun atama yapabileceğini söyledi.

        Kaynaklar Özgür Özel’in grup başkanı seçildiği toplantı içinse toplantının içerikle birlikte üç gün öncesinden duyurulması şartının yerine getirilmediğini belirterek seçimin usulsüz olduğu vurguladı.

        Ancak daha önce grup başkanlığının düşürülmesi için Meclis Başkanlığına yapılan başvurudan “CHP’nin iç işleri” yanıtı alınmıştı. Bu kapsamda yeni bir başvuru yapılabileceği belirtiliyor.

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