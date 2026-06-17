CHP'de savaşı kim kazanacak? CHP'de uzlaşma mı, yol ayrımı mı? Kılıçdaroğlu'nun yeni hamlesi ne? Özel CHP'yi kurultaya götürebilecek mi? CHP'de kriz sürüyor: ne olacak? Özel ve ekibi CHP'de kalacak mı? CHP'de ayrılık yakın mı? Mansur Yavaş hangi yolu seçecek? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu... Daha Fazla Göster

CHP'de savaşı kim kazanacak? CHP'de uzlaşma mı, yol ayrımı mı? Kılıçdaroğlu'nun yeni hamlesi ne? Özel CHP'yi kurultaya götürebilecek mi? CHP'de kriz sürüyor: ne olacak? Özel ve ekibi CHP'de kalacak mı? CHP'de ayrılık yakın mı? Mansur Yavaş hangi yolu seçecek? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Siyaset Bilimci-Gazeteci Dr. Sezin Öney, Hukukçu Av. Cem Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ve Siyaset Bilimci İbrahim Uslu anlattı. Daha Az Göster