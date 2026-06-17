Bolu'da kaza, 14 Haziran’da, Bolu-Mudurnu kara yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; yolda arızalanan ATV’yi gören Feyzullah Özçelik (46), sürücüye yardımcı olmak istedi.

EMNİYET ŞERİDİNDE ÇARPTI

DHA'daki habere göre bu sırada Mudurnu’dan Bolu yönünde ilerleyen M.B. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, emniyet şeridinde ATV’yi tamir etmeye çalışan Özçelik’e çarptı. Feyzullah Özçelik ile ATV yol kenarındaki istinat duvarına doğru savruldu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Özçelik, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATA 2 GÜN TUTUNABİLDİ

2 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özçelik, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Öte yandan; Feyzullah Özçelik’e çarpan otomobilin sürücüsü M.B.’nin ise olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Güvenlik kamerası ve araçtan kopan parçaları değerlendiren polis ekipleri, M.B.’yi Bolu’da yakaladı. M.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.