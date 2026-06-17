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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sadece yardım etmek istemişti... Hayata veda etti | Son dakika Bolu haberleri | Son dakika haberleri

        Yardım etmek istedi... Hayata veda etti!

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, arızalı ATV'nin tamirine yardım ederken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 46 yaşındaki Feyzullah Özçelik, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayata 2 gün tutunabildi. Özçelik'e çarpan sürücü M.B. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 08:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yardım etmek istedi... Hayata veda etti!

        Bolu'da kaza, 14 Haziran’da, Bolu-Mudurnu kara yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; yolda arızalanan ATV’yi gören Feyzullah Özçelik (46), sürücüye yardımcı olmak istedi.

        EMNİYET ŞERİDİNDE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre bu sırada Mudurnu’dan Bolu yönünde ilerleyen M.B. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, emniyet şeridinde ATV’yi tamir etmeye çalışan Özçelik’e çarptı. Feyzullah Özçelik ile ATV yol kenarındaki istinat duvarına doğru savruldu.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Özçelik, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        HAYATA 2 GÜN TUTUNABİLDİ

        2 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özçelik, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Öte yandan; Feyzullah Özçelik’e çarpan otomobilin sürücüsü M.B.’nin ise olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

        KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

        Güvenlik kamerası ve araçtan kopan parçaları değerlendiren polis ekipleri, M.B.’yi Bolu’da yakaladı. M.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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