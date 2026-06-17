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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Avusturya: 3 - Ürdün: 1 | MAÇ SONUCU

        Avusturya: 3 - Ürdün: 1 | MAÇ SONUCU

        Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Avusturya, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Ürdün, ilk maçında puan alamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!

        2026 Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün ile karşı karşıya geldi. ABD'de Kaliforniya'da oynanan maçı Avusturya, 3-1'lik skorla kazandı.

        Avusturya, 20. dakikada Romano Schmid'in attığı golle Ürdün karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

        Ürdün, Ali Iyad Olwan'ın 50. dakikada attığı golle Avusturya karşısında 1-1'i buldu.

        Avusturya, 76. dakikada Al-Arab'ın kendi kalesine attığı golle Ürdün karşısında 2-1 öne geçti. Avusturya, Marko Arnautovic'in 90+12'deki penaltı golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Avusturya, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Ürdün, ilk maçında puan alamadı.

        Avusturya, Dünya Kupası' bir sonraki maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün, Cezayir ile puan mücadelesi verecek.

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