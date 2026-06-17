Avusturya: 3 - Ürdün: 1 | MAÇ SONUCU

Baba ile oğlu aranıyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde, bir otomobil Çoruh Nehri'ne uçtu. Araçta bulunan Selahaddin Kaya ile oğlu Mecit Kaya'nın bulunması için ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi (İHA)