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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde... Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu | Son dakika haberleri

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde... Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu!

        Diyarbakır'da, hava destekli operasyonda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde, 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 08:39 Güncelleme:
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde... Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu!

        Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin de destekleriyle oluşturulan karma timler ile Yenişehir ve Sur ilçelerine düşen Hevsel Bahçeleri olarak bilinen bölge ve çevresinde hava destekli operasyon düzenlendi.

        OLAY YERİNDE İMHA EDİLDİ

        Operasyonda, 6 sektörel alanda ve su debisinden kaynaklı meydana gelen adacıklar civarında 23 farklı alandan 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek bu bitkilerin yerinde imhası yapıldı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Ele geçirilen bitkilerin imhası ile 2 bin 435 kilo skunk/esrar maddesinin üretiminin önüne geçildiği bildirildi. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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