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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn ile bir araya geldi: Lütfen bana acı - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ'dan Zayn Sofuoğlu'na: Lütfen bana acı

        Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 09:00 Güncelleme:
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        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Kıvanç Tatlıtuğ, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Kenan Sofuoğlu Pisti'nde dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve küçük oğlu Zayn ile buluştu.

        Kullandığı çeşitli otomobiller ve motosikletlerle adından sıkça söz ettiren 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya geldi. Zayn'ın kullandığı araca binen Kıvanç Tatlıtuğ, "Zayn, lütfen bana acı" ifadelerini kullandı.

        Zayn Sofuoğlu, ünlü oyuncu ile buluşma anına dair görüntüleri ise sosyal medya hesabından yayımladı. Kıvanç Tatlıtuğ ise paylaşıma "Adamım Zayn" yorumunu yaptı.

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        Kıvanç Tatlıtuğ'dan Zayn Sofuoğlu'na: Lütfen bana acı

        Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn ile bir araya geldi 

        #kıvanç tatlıtuğ
        #Zayn Sofuoğlu
        #kenan sofuoğlu
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