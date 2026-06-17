Kıvanç Tatlıtuğ, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Kenan Sofuoğlu Pisti'nde dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve küçük oğlu Zayn ile buluştu.

Kullandığı çeşitli otomobiller ve motosikletlerle adından sıkça söz ettiren 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya geldi. Zayn'ın kullandığı araca binen Kıvanç Tatlıtuğ, "Zayn, lütfen bana acı" ifadelerini kullandı.

Zayn Sofuoğlu, ünlü oyuncu ile buluşma anına dair görüntüleri ise sosyal medya hesabından yayımladı. Kıvanç Tatlıtuğ ise paylaşıma "Adamım Zayn" yorumunu yaptı.