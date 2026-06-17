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        Haberler Gündem Yargı Baro başkanı dahil 12 avukat gözaltında! Denizli'de uyuşturucu operasyonu- Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

        Denizli'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte 12 avukat gözaltına alındı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 09:26 Güncelleme:
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

        Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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