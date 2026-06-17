Gün Başlıyor - 15 Haziran 2026 (ABD İle İran Anlaşmaya Vardı)

Trump: İran ile anlaşma tamamlandı. Pakistan: Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak. ABD ile anlaşmayı İran'da onayladı. Trump: Hürmüz açılacak, abluka kalkacak. Japonya gözünü Grönland'a çevirdi. Kabine Beştepe'de toplanacak. Toki'nin yeni konut kampanyası. Batı bölgesinde havalar yeniden ısınıyor. Piyasa... Daha Fazla Göster Trump: İran ile anlaşma tamamlandı. Pakistan: Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak. ABD ile anlaşmayı İran'da onayladı. Trump: Hürmüz açılacak, abluka kalkacak. Japonya gözünü Grönland'a çevirdi. Kabine Beştepe'de toplanacak. Toki'nin yeni konut kampanyası. Batı bölgesinde havalar yeniden ısınıyor. Piyasalarda son durum ne? Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sordu; Dipam Başkanı Dr. Tolga Sakman, Ortadoğu Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Çınkara ve Ortadoğu Uzmanı Dr. Muhammed Berdibek anlattı. Daha Az Göster