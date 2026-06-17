Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana haberleri: 1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti

        Adana'da 23 Ocak'ta belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan görme engelli öğretmen Ediz Mut, aylardır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mut'un eşinin, geçen hafta doğum yaptığı ve oğluna "Umut" adının verildiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 14:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da 23 Ocak'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan ve aylardır hastanede tedavi gören görme engelli öğretmen Ediz Mut (52), geçen hafta doğan oğlunu göremeden, 2 gün önce hayatını kaybetti. Mut'un cenazesi, Yüreğir ilçesinde toprağa verildi.

        BELEDİYE OTOBÜSÜ ÇARPMIŞTI

        DHA'daki habere göre kaza; 23 Ocak'ta Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Yarıyıl tatili için görev yaptıkları Kocaeli'nin İzmit ilçesinden kente gelen görme engelli rehberlik öğretmeni Ediz Mut ile edebiyat öğretmeni Gülşen Mut (39), engelliler derneğine gitmek üzere kaldıkları evden ayrıldı. Caddede yürüyen çift, yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün çarpmasıyla yola savruldu.

        REKLAM

        İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı çifti ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Gülşen Mut’un 4 aylık hamile olduğu belirlendi. Otobüs şoförü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        OĞLUNA 'UMUT' ADINI KOYDU

        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Gülşen Mut, İstanbul'daki ailesinin yanına gitti. Geçen hafta doğum yapan Mut, doğan oğluna 'Umut' adını koydu.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi süren Ediz Mut ise 15 Haziran'da hayatını kaybetti.

        Mut’un cenazesi, defnedilmek için Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığı’na götürüldü. Gülşen Mut, doğum yapması nedeniyle eşinin cenazesine katılamadı. Ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze töreninin ardından Ediz Mut, toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobille aradıkları çocuk bagajdan çıktı

        Şanlıurfa'da yeni aldıkları otomobilin bagajına habersiz girerek kilitli kalan 5 yaşındaki çocuğu otomobille sokaklarda arayan ailesi, gelen sesler üzerine çocuğun bagajda kilitli kaldığını fark etti. Çocuğu çıkartamayan aile, itfaiye ekiplerine haber verdi. (İHA)

        #Son dakika haberler
        #adana
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        'Savaşın maliyeti yansıtılmadı'
        'Savaşın maliyeti yansıtılmadı'
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor