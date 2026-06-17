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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin en büyükleri açıklandı: İşte sanayinin devleri

        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı

        İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasına göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı

        İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

        Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 538 milyar 268 milyon lirayla yine ikinci sıranın sahibi oldu.

        Star Rafineri AŞ 327 milyar 854 milyon lirayla üçüncü olurken, önceki yıl 6'ncı sırada bulunan OYAK-Renault 235,5 milyar lirayla 4'üncülüğe yükseldi. Onu 206,3 milyar liralık üretimden satışla Toyota Otomotiv, 165,7 milyar lirayla Arçelik izledi.

        Geçen yılki listede ilk 10'da bulunmayan ve 11. sırada yer alan TUSAŞ'ın 140,9 milyar liralık üretimden satışla 7'nciliğe, 16. basamakta bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 138,8 milyar lirayla 8'inciliğe, 17. sıradaki ASELSAN'ın 130,2 milyar lirayla 9'unculuğa yükselmesi dikkati çekti.

        Mercedes-Benz ise 127 milyar liralık üretimden satışla 12'ncilikten 10'unculuğa yükselerek ilk 10'a girdi.

        İSO tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasına göre ilk 10 sanayi kuruluşu şu şekilde:

        Bulunduğu Sıra (2024) Bulunduğu Sıra (2025) Kuruluş Üretimden Satışlar (Net/TL)
        1 1 TÜPRAŞ 698.789.218.726
        2 2 Ford Otomotiv 538.267.883.167
        3 3 Star Rafineri 327.854.252.634
        6 4 OYAK-Renault 235.451.564.919
        4 5 Toyota Otomotiv 206.261.752.184
        7 6 Arçelik 165.720.710.029
        11 7 TUSAŞ 140.894.845.580
        16 8 Türkiye Petrolleri A.O. 138.780.059.253
        17 9 ASELSAN 130.249.849.498
        12 10 Mercedes-Benz 126.983.846.962
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