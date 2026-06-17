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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Ortak alfabeye bir adım daha!

        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Ortak alfabeye bir adım daha!

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 4. Toplantısı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Kazakistan ve Kırgızistan'ın kullanacağı alfabelerin son şekilleri belirlenmiş ve komisyonca kabul edilmiştir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Ortak alfabeye bir adım daha!

        Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun 4. Toplantısı, Türk Akademisi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumunun iş birliğinde ve Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasının koordinasyonunda 15 Haziran 2026 tarihinde Astana’da gerçekleştirildi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, sosyal paylaşım sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

        "Toplantıya, Türk devletlerinin dil kurumlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, 2024 yılında kabul edilen Ortak Türk Alfabesinin uygulamasına yönelik müzakereler yaşanmış; Kazakistan ve Kırgızistan'ın kullanacağı alfabelerin son şekilleri belirlenmiş ve komisyonca kabul edilmiştir.

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        Ortak Türk Alfabesinin kullanımı Türk dünyası içerisindeki kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi, Türk halklarının ortak dil mirasının korunması ve gelecek nesiller arasındaki iletişimin kolaylaştırılması bakımından önemli bir araç teşkil etmektedir.

        Belirtmek gerekir ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çalışmalara olan desteği tamdır. Kamuoyuna 15 Aralık 2025’te açıkladığımız Türk Dünyası Vizyon Belgemizde hedeflerimiz açık şekilde ortaya konulmuştur. Bunun somut bir adımı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ortak alfabeye çevrilmiş ilk eser Azerbaycan’ın Gebele şehrinde gerçekleşen TDT Zirvesinde kıymetli devlet başkanlarına takdim edilmiştir. Uzun vadede hedefimiz Ortak Dil Platformu’nun kurulabilmesidir.

        Son komisyon toplantısında Ortak Türk Alfabesinin Kullanımına İlişkin Önerilen Kılavuz İlkeler, Ortak Türk Alfabesinin tutarlı ve koordineli bir şekilde uygulanmasını desteklemek amacıyla hazırlanmış bir referans belgesi olup, tavsiye niteliğindedir.

        Uzun soluklu bakılması gereken bu çalışmaların devamı ve olgunlaşması, ilgili tüm kardeş devletler nezdinde kabul görmesi ve karşılıklı saygı çerçevesinde sabırla sürecin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Her alanda işbirliği hedefimize ortak bir inanç ve kararlılıkla ilerlemek dileğiyle..."

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