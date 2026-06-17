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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberler: Seferihisar Belediyesi'ne "rüşvet" operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı - Aralarında Gökhan Pehlivan'da var | Son dakika haberleri

        İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne "rüşvet" operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturmasında yeni delillere ulaşılması üzerine ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada yaklaşık 6 milyon liralık rüşvet alışverişine ilişkin bulgular elde edildiği, Veli Ağbaba hakkındaki dosyanın ise ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 09:04 Güncelleme:
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        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı

        İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında 18-20 Mayıs'ta Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşıldı, yürütülen adli işlemler neticesinde bazı zanlılar hakkında tutuklama tedbiri uygulandı.

        Devam eden çalışmalarda belediyedeki bazı görevliler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu saptandı. Bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla yaklaşık 6 milyon lira tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğine dair yeni deliller elde edildi.

        Deliller doğrultusunda şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da gözaltına alındı.

        Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Akyılmaz'ın 500 bin TL rüşvet aldığı iddia edildi. Akyılmaz'ın bu parayı Veli Ağbaba'ya gönderdiği iddiası da dosyada yer aldı.

        Öte yandan soruşturma kapsamında 18-20 Mayıs'taki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden belediye satın alma birimi koordinatörü O.A, gazeteci E.A. ile encümen üyesi B.S'nin tutuklandığı, diğer şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        AĞBABA'NIN DOSYASI AYRILACAK

        Soruşturma kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın rüşvet almak suçundan dosyası ayrılarak yetkili ve görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.

        GÖZALTINA ALINANLAR

        1) İbrahim Gökhan PEHLİVAN (Belediye Başkan Yardımcısı)

        2) Sönmez BUDAK (Sönmez İnşaat Sahibi)

        3) Rıdvan Korkmaz BUDAK (Sönmez İnşaat Sahibi)

        4) Özlem AKYILMAZ (TBMM Genel Sekreterliği Büro Memuru SGK kaydı bulunmaktadır. - Açık kaynaklarda CHP Malatya Milletvekili Veli AĞBABA ile birlikte bulunan, sistemlerde Veli AĞBABA’nın telefon numarası olarak beyan ettiği hattı kullanan)

        5) Salih YURDUSEVEN (Vatan Gıda Nakliyat Hafriyat İnşaat Sahibi)

        6) Rıdvan ÖĞMEN (Öğmenler Yapı Turizm İnşaat Mühendislik Şirket Sahibi)

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