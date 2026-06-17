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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Irak: 1 - Norveç: 4 | MAÇ SONUCU

        Irak: 1 - Norveç: 4 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası I Grubu ilk hafta maçında Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup etti. 1998'den sonra ilk Dünya Kupası'na katılan Norveç, Haaland'ın yıldızlaştığı maçta 3 puan alırken, Irak ise mücadeleden puan alamadan ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak'ı devirdi!

        2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Irak ile Norveç karşı karşıya geldi. ABD'deki Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadelede Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup ederek grupta önemli bir galibiyet aldı.

        İlk Dünya Kupası'na maçına çıkan Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland 2 gol atarak, karşılaşmaya damga vurdu.

        Norveç'in 4-1 kazandığı karşılaşmada Norveç'in diğer golleri Ostigard ve Hussein'den (kendi kalesine) gelirken, Irak'ın tek golünü ise Aymen Hussein kaydetti.

        1998'den sonra ilk Dünya Kupası'na katılan Norveç bu sonuçla 3 puan alırken, Irak'sa mücadeleden puan alma başarısını gösteremedi.

        Grupta oynanan ilk karşılaşmada Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti. İlk maçlar sonunda Norveç ve Fransa 3 puanı hanelerine yazdırdı. Irak ve Senegal ilk maçları puansız bitirdi.

        HAALAND TARİHE GEÇTİ

        Dünya Kupası kariyerindeki ilk maçına çıkan Erling Haaland, Irak karşısında attığı 2 golle önemli bir başarıya imza attı. Yıldız futbolcu, Norveç tarihinde bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

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        İLK MAÇLARIN ADAMI

        Haaland, kariyerindeki büyük sahnelere hızlı giriş yapma geleneğini Dünya Kupası'nda da bozmadı. Norveçli yıldız; Bundesliga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında gol atarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

        REKORA ORTAK OLDU

        Irak karşısında 2 gol atan Haaland, sadece bir maç sonunda Norveç'in Dünya Kupası finallerindeki en golcü oyuncuları arasına girdi. Yıldız futbolcu, 1994 ve 1998 Dünya Kupalarında toplam 2 gol atan Kjetil Rekdal'ın rekoruna ortak oldu.

        Manchester City forması giyen golcü oyuncu, ayrıca Norveç Milli Takımı ile çıktığı son 11 resmi maçta da gol sevinci yaşayarak dikkat çeken serisini sürdürdü.

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