Haluk Levent'e Birleşmiş Milletler'den görev

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere dikkat çekmek ve farkındalık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla sanatçı Haluk Levent'i bünyesine davet etti. Teklifi kabul eden Levent, önümüzdeki dönemde BM çatısı altında kriz bölgelerini ziyaret ederek saha çalışmalarına destek verecek.

"BARIŞIN VE DAYANIŞMANIN SESİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Aldığı davetin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Levent, "Bu görevden dolayı son derece onurlandım. Barışın ve dayanışmanın sesi olmaya çalışacağım. İnsanların zor zamanlarında yanlarında olmak, onların sesini dünyaya duyurabilmek benim için çok değerli" dedi.

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Birleşmiş Milletler, dünya genelindeki kriz bölgelerinde yürüttüğü geniş çaplı yardım ve farkındalık projelerinde bugüne kadar uluslararası düzeyde tanınan pek çok isimle iş birliği yaptı. Daha önce Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile efsanevi İngiliz eski futbolcu David Beckham da benzer misyonlar üstlenmiş, kriz bölgelerini ziyaret ederek mağdur toplulukların sorunlarını küresel kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Haluk Levent de bu küresel ağın bir parçası olarak, yakın zamanda belirlenecek kriz noktalarında aktif görev alarak insani yardım faaliyetlerine katkı sunmaya başlayacak.

"ONUR DUYDUM"

Resmî temaslar için ABD'de bulunan Haluk Levent, heyecanını ve gururunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. OCHA İletişim Direktörü Najwa Mekki ile bir araya geldiğini belirten sanatçı, şu ifadeleri kullandı: Amerika’dayım. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İletişim Direktörü Najwa Mekki ve ekibinden çok önemli bir teklif aldım. Kriz bölgelerine BM ile seyahat edip saha çalışmalarına katılmam istendi. Bundan sonra dönem dönem BM OCHA ile sahada çalışacağım. Onur duydum. Ülkemi de en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum.