Bülent Şakrak'ın kalp damarına stent takıldı

"YAŞAMAYI ÇOK SEVEN BİRİYİM"

'Yaşamdan İzler' adlı YouTube programına konuşan oyuncu, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı: Ödüm patladı çünkü herkes gibi benim de canım çok tatlı. Her insanın hayatı değerlidir. Ukalalık etmek istemem ama ben yaşamayı çok seven biriyim. Çoluğum, çocuğum, hayvanlarım... Bir sürü etken var. Dünya çok güzel, yaşamak çok güzel bir şey.