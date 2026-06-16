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        Haberler Magazin Bülent Şakrak'ın kalp damarına stent takıldı - Magazin haberleri

        Bülent Şakrak'ın kalp damarına stent takıldı

        Sevgilisinin kontrolü için hastaneye giden Bülent Şakrak, yaptırdığı check-up sırasında kalp damarında ciddi bir tıkanıklık tespit edildiğini ve bu nedenle acil müdahaleye alındığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 17:00 Güncelleme:
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        Oyuncu Bülent Şakrak, konuk olduğu bir programda son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve teşhis süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

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        Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun rutin kontrolü için hastaneye gittiğini belirten Şakrak, hiçbir şikayeti olmamasına rağmen doktorunun tavsiyesiyle kontrolden geçtiğini söyledi.

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        <strong>"HİÇBİR ŞİKAYETİM YOKTU"</strong>

        "HİÇBİR ŞİKAYETİM YOKTU"

        Yapılan efor, eko ve EKG testlerinin temiz çıktığını ifade eden Şakrak, "Hiçbir şikayetim yoktu. Efor testinde 12 dakika koştum, nabzım kısa sürede normale döndü. Yaşam kalitemle ilgili bir sorun yaşamıyordum. Doktorum 'Sanal anjiyo yapalım' dedi. Sonuçlardan o kadar emindim ki oradan çıkıp Çanakkale'ye gitmeyi planlıyordum. Ancak doktorum arayıp damarımda tıkanıklık olduğunu söyledi. Sanal anjiyoda yüzde 70 civarında görülen tıkanıklık, gerçek anjiyoda yüzde 90'ın üzerinde çıktı" açıklamasını yaptı.

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        <strong>"ARTIK STENTLİYİM"</strong>

        "ARTIK STENTLİYİM"

        Doktorunun uyarısı üzerine hemen hastaneye döndüğünü ve ertesi gün müdahale edildiğini belirten 48 yaşındaki oyuncu, kalbine stent takıldığını açıklayarak, "Artık 48 yaşındayım. Çok tatlıyım ama stentliyim artık" dedi.

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        <strong>"YAŞAMAYI ÇOK SEVEN BİRİYİM"</strong>

        "YAŞAMAYI ÇOK SEVEN BİRİYİM"

        'Yaşamdan İzler' adlı YouTube programına konuşan oyuncu, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı: Ödüm patladı çünkü herkes gibi benim de canım çok tatlı. Her insanın hayatı değerlidir. Ukalalık etmek istemem ama ben yaşamayı çok seven biriyim. Çoluğum, çocuğum, hayvanlarım... Bir sürü etken var. Dünya çok güzel, yaşamak çok güzel bir şey.

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