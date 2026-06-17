Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet İnsan yüzü neden asimetriktir? Yüzümüz aslında iki farklı parçadan oluşuyor

        İnsan yüzü neden asimetriktir? Yüzümüz aslında iki farklı parçadan oluşuyor

        Aynada gördüğünüz yüz neden iki eşit parçadan oluşmuyor? Bilim insanları, insan yüzündeki asimetrinin genetik miras, gelişim süreci ve yaşam boyunca biriken değişimlerin ortak sonucu olduğunu belirtiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 08:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        SİMETRİK İNSAN YÜZÜ OLDUKÇA NADİR

        Aynaya baktığınızda yüzünüzü tek bir bütün olarak görürsünüz. Ancak bilim insanlarına göre insan yüzü sanıldığı kadar simetrik değildir. Bir gözün diğerinden biraz daha büyük görünmesi, kaşların aynı hizada olmaması ya da yüzün bir tarafının diğerine göre daha belirgin olması son derece yaygın bir durumdur. Araştırmalar, tamamen simetrik bir insan yüzünün oldukça nadir görüldüğünü ortaya koyuyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        2

        İNSAN YÜZÜ İKİ FARKLI YAPI OLARAK İNŞA EDİLİYOR

        Bilim insanlarına göre bunun temel nedeni yüzün gelişim sürecinde yatıyor. İnsan yüzü anne karnında tek parça halinde oluşmuyor. Sağ ve sol tarafı oluşturan yapılar zamanla gelişerek birleşiyor ve bugünkü yüzümüz ortaya çıkıyor. Ancak bu süreç kusursuz bir şekilde ilerlemiyor. Bir taraftaki kemikler, kaslar veya dokular diğer taraftan çok küçük farklılıklarla gelişebiliyor. Sonuçta ortaya birbirine çok benzeyen ancak tamamen aynı olmayan iki yüz yarısı çıkıyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        3

        GENETİK PLAN AYNI OLSA DA SONUÇ AYNI OLMUYOR

        Yüzümüzün genel hatları genetik mirasımız tarafından belirleniyor. Ancak araştırmalar, genlerin gelişimin her aşamasını milimetrik hassasiyetle kontrol etmediğini gösteriyor. Bu nedenle aynı genetik plana rağmen yüzün sağ ve sol tarafı birbirinin birebir kopyası olarak oluşmuyor. Bilim insanları, yüz asimetrisinin genetik ve gelişimsel süreçlerin doğal bir sonucu olduğunu belirtiyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        4

        YÜZ HATLARI HAYATIMIZ BOYUNCA DEĞİŞİYOR

        Araştırmacılara göre yüzün iki tarafı arasındaki küçük farklılıklar yalnızca anne karnındaki gelişim döneminde ortaya çıkmıyor. Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik boyunca devam eden büyüme süreci de bu farkların belirginleşmesine katkı sağlayabiliyor. Başlangıçta fark edilmeyecek kadar küçük olan değişiklikler yıllar içinde birikerek gözle görülebilen asimetrilere dönüşebiliyor.

        Bilimsel çalışmalar, yaşlanma süreci, yüz kaslarının kullanımı, diş yapısı ve çeşitli çevresel etkilerin de yüzün iki tarafı arasındaki farklılıkları artırabileceğini gösteriyor. Bu nedenle genç yaşlarda fark edilmeyen bazı asimetriler ilerleyen yıllarda daha belirgin hale gelebiliyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        5

        SİMETRİK YÜZÜMÜZ BİZE BENZEMEYEBİLİR

        Yüz simetrisini inceleyen bazı araştırmalarda ilginç bir yöntem kullanılıyor. Bilim insanları kişinin yüzünün yalnızca sağ yarısını aynalayarak bir yüz, yalnızca sol yarısını aynalayarak başka bir yüz oluşturuyor. Ortaya çıkan görüntüler karşılaştırıldığında iki yüzün birbirinden belirgin şekilde farklı olabildiği görülüyor. Bu durum, yüzümüzün iki yarısının aslında düşündüğümüz kadar aynı olmadığını gösteriyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        6

        ARAŞTIRMALAR SİMETRİK YÜZÜN HER ZAMAN ÇEKİCİ BULUNMADIĞINI GÖSTERİYOR

        Uzun yıllar boyunca simetrik yüzlerin daha çekici olduğu düşünülse de araştırmalar bunun her zaman geçerli olmadığını ortaya koyuyor. Bilgisayar ortamında tamamen simetrik hale getirilen yüzlerin her zaman daha güzel bulunmadığı görülüyor. Araştırmacılar, insanların hafif asimetrileri doğal ve gerçekçi olarak algılayabildiğini belirtiyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Haber kaynak: PubMed, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, NIH

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ben'ce - 14 Haziran 2026 (Ayşe Böhürler & Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

        Milli takımda iletişim stratejisi yanlış mıydı? 6 bin liraya makarna olur mu? Trüf mantarı mı, fahiş fiyat mı? Birleşik Krallık'ta şiddet dalgası. Belfast saldırısı göçmen karşıtı nefrete dönüştü. Birleşik Krallık'ta ırkçılık tırmanıyor. Dezenformasyon nasıl sosyal medyadan sokağa taştı? Ben'ce Kadi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Yardım etmek istedi... Hayata veda etti!
        Yardım etmek istedi... Hayata veda etti!
        Meteoroloji'den saatli uyarı... 5 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den saatli uyarı... 5 bölgede yağış var!
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Fransa ikinci yarıda açıldı!
        Fransa ikinci yarıda açıldı!
        "Yaşam mücadelesi veriyorum"
        "Yaşam mücadelesi veriyorum"
        Kahreden kaza! 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
        Kahreden kaza! 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Kalp damarına stent takıldı
        Kalp damarına stent takıldı
        Haluk Levent'e BM'den davet
        Haluk Levent'e BM'den davet
        "İsrail olmasaydı Amerika olmazdı"
        "İsrail olmasaydı Amerika olmazdı"
        İtalyan basını: Trump ile Meloni arasında "açıklığa kavuşturma" görüşmesi yapıldı
        İtalyan basını: Trump ile Meloni arasında "açıklığa kavuşturma" görüşmesi yapıldı
        İsrail basını: Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı
        İsrail basını: Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası