İnsan yüzü neden asimetriktir? Yüzümüz aslında iki farklı parçadan oluşuyor
Aynada gördüğünüz yüz neden iki eşit parçadan oluşmuyor? Bilim insanları, insan yüzündeki asimetrinin genetik miras, gelişim süreci ve yaşam boyunca biriken değişimlerin ortak sonucu olduğunu belirtiyor.
SİMETRİK İNSAN YÜZÜ OLDUKÇA NADİR
Aynaya baktığınızda yüzünüzü tek bir bütün olarak görürsünüz. Ancak bilim insanlarına göre insan yüzü sanıldığı kadar simetrik değildir. Bir gözün diğerinden biraz daha büyük görünmesi, kaşların aynı hizada olmaması ya da yüzün bir tarafının diğerine göre daha belirgin olması son derece yaygın bir durumdur. Araştırmalar, tamamen simetrik bir insan yüzünün oldukça nadir görüldüğünü ortaya koyuyor.
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İNSAN YÜZÜ İKİ FARKLI YAPI OLARAK İNŞA EDİLİYOR
Bilim insanlarına göre bunun temel nedeni yüzün gelişim sürecinde yatıyor. İnsan yüzü anne karnında tek parça halinde oluşmuyor. Sağ ve sol tarafı oluşturan yapılar zamanla gelişerek birleşiyor ve bugünkü yüzümüz ortaya çıkıyor. Ancak bu süreç kusursuz bir şekilde ilerlemiyor. Bir taraftaki kemikler, kaslar veya dokular diğer taraftan çok küçük farklılıklarla gelişebiliyor. Sonuçta ortaya birbirine çok benzeyen ancak tamamen aynı olmayan iki yüz yarısı çıkıyor.
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GENETİK PLAN AYNI OLSA DA SONUÇ AYNI OLMUYOR
Yüzümüzün genel hatları genetik mirasımız tarafından belirleniyor. Ancak araştırmalar, genlerin gelişimin her aşamasını milimetrik hassasiyetle kontrol etmediğini gösteriyor. Bu nedenle aynı genetik plana rağmen yüzün sağ ve sol tarafı birbirinin birebir kopyası olarak oluşmuyor. Bilim insanları, yüz asimetrisinin genetik ve gelişimsel süreçlerin doğal bir sonucu olduğunu belirtiyor.
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YÜZ HATLARI HAYATIMIZ BOYUNCA DEĞİŞİYOR
Araştırmacılara göre yüzün iki tarafı arasındaki küçük farklılıklar yalnızca anne karnındaki gelişim döneminde ortaya çıkmıyor. Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik boyunca devam eden büyüme süreci de bu farkların belirginleşmesine katkı sağlayabiliyor. Başlangıçta fark edilmeyecek kadar küçük olan değişiklikler yıllar içinde birikerek gözle görülebilen asimetrilere dönüşebiliyor.
Bilimsel çalışmalar, yaşlanma süreci, yüz kaslarının kullanımı, diş yapısı ve çeşitli çevresel etkilerin de yüzün iki tarafı arasındaki farklılıkları artırabileceğini gösteriyor. Bu nedenle genç yaşlarda fark edilmeyen bazı asimetriler ilerleyen yıllarda daha belirgin hale gelebiliyor.
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SİMETRİK YÜZÜMÜZ BİZE BENZEMEYEBİLİR
Yüz simetrisini inceleyen bazı araştırmalarda ilginç bir yöntem kullanılıyor. Bilim insanları kişinin yüzünün yalnızca sağ yarısını aynalayarak bir yüz, yalnızca sol yarısını aynalayarak başka bir yüz oluşturuyor. Ortaya çıkan görüntüler karşılaştırıldığında iki yüzün birbirinden belirgin şekilde farklı olabildiği görülüyor. Bu durum, yüzümüzün iki yarısının aslında düşündüğümüz kadar aynı olmadığını gösteriyor.
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ARAŞTIRMALAR SİMETRİK YÜZÜN HER ZAMAN ÇEKİCİ BULUNMADIĞINI GÖSTERİYOR
Uzun yıllar boyunca simetrik yüzlerin daha çekici olduğu düşünülse de araştırmalar bunun her zaman geçerli olmadığını ortaya koyuyor. Bilgisayar ortamında tamamen simetrik hale getirilen yüzlerin her zaman daha güzel bulunmadığı görülüyor. Araştırmacılar, insanların hafif asimetrileri doğal ve gerçekçi olarak algılayabildiğini belirtiyor.
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Haber kaynak: PubMed, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, NIH