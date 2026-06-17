İnsan yüzü neden asimetriktir? Yüzümüz aslında iki farklı parçadan oluşuyor

YÜZ HATLARI HAYATIMIZ BOYUNCA DEĞİŞİYOR

Araştırmacılara göre yüzün iki tarafı arasındaki küçük farklılıklar yalnızca anne karnındaki gelişim döneminde ortaya çıkmıyor. Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik boyunca devam eden büyüme süreci de bu farkların belirginleşmesine katkı sağlayabiliyor. Başlangıçta fark edilmeyecek kadar küçük olan değişiklikler yıllar içinde birikerek gözle görülebilen asimetrilere dönüşebiliyor.

Bilimsel çalışmalar, yaşlanma süreci, yüz kaslarının kullanımı, diş yapısı ve çeşitli çevresel etkilerin de yüzün iki tarafı arasındaki farklılıkları artırabileceğini gösteriyor. Bu nedenle genç yaşlarda fark edilmeyen bazı asimetriler ilerleyen yıllarda daha belirgin hale gelebiliyor.

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