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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Lionel Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!

        Lionel Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!

        Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Cezayir karşısında attığı gollerle Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya çıkardı ve Miroslav Klose'nin rekoruna ortak oldu. Messi, 1 gol daha atması halinde zirvenin tek sahibi olacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin'in yıldızı Lionel Messi tarihe geçti!

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        6 FARKLI DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYEN İLK İSİM

        Lionel Messi, Arjantin Milli Takım formasıyla 200. kez görev aldı. 38 yaşındaki dünya yıldızı, 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu oldu (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

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        DÜNYA KUPASI TARİHİH EN ÇOK GOL ATAN İSMİ

        Messi, Kansas'ta oynanan karşılaşmada attığı gollerle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sırasını Alman oyuncu Miroslav Klose'yle paylaşmaya başladı.

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        Kansas'a 13 golle gelen Messi, Arjantin'in Cezayir karşısındaki 3 golünü de atarak Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını 16'ya yükseltti.

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        Klose'yle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi 1 gol daha atması halinde bu alanda ilk sırayı ele geçirecek.

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        Ayrıca Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.

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        ZİRVE YARIŞINDA YALNIZ DEĞİL

        Dünya Kupası tarihinde en fazla sahaya çıkan oyuncu unvanını Cezayir maçıyla birlikte 27'ye yükselten 16 gollü Messi'yi en golcü oyuncu yarışında Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe takip ediyor.

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        2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'e 2 gol atarak gol sayısını 14'e yükselten Mbappe, turnuva sona erene kadar atacağı gollerle Messi'yi geçmeye çalışacak.

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        Bu oyuncuların ardından Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcular listesinde 8'er golleri bulunan Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar yer alıyor.

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