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        Haberler Magazin Oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı

        Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı

        Geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, memleketi Aydın'da toprağa verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Son yolculuğuna uğurlandı

        Son olarak 'Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Işıl'rolüyle tanınan Ece İrtem, pazartesi günü Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti. İrtem'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan babası Vural İrtem tarafından alındı.

        Doğum gününden bir gün sonra 35 yaşında vefat eden oyuncu için Aydın Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze namazı kılındı. İrtem, Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        ANNESİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programı Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifadesine ulaşmıştı. İrtem'in ifadesinde "17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu" dediği öğrenilmişti.

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