Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucu Danimarka'nın Midtjylland takımıyla eşleşti.

Beşiktaş rakibiyle ilk maçını 23 Temmuz'da evinde, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

Siyah-beyazlılar rakibini elemesi halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak.

ARAL ŞİMŞİR FORMA GİYİYOR

Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'da milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor.

AVRUPA LİGİ'NDE LİG ETABINI 3. SIRADA TAMAMLADI

Midtjylland, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3. sırada tamamladı.

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İskandinav ekibi, Avrupa Ligi son 16 turunda Nottingham Forest'a penaltı atışları sonucu elenerek Avrupa'ya veda etti.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYETİ YOK

Midtjylland’ın Türk takımlarına karşı performansı Midtjylland, bugüne kadar Türk takımlarına karşı 3 resmi maça çıktı. Danimarka temsilcisi, bu karşılaşmalarda 1 kez Fenerbahçe, 2 kez de Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi.

Midtjylland, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Osmanlıspor ile oynadığı iki mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı. Başkent ekibi, rakibini ilk maçta 1-0, rövanşta ise 2-0 mağlup etti. Danimarka temsilcisi, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa Ligi’nde oynadığı tek karşılaşmada ise sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.