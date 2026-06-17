Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Son dakika: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland

        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, İsviçre'deki kura çekimi sonrasında Danimarka'nın Midtjylland takımıyla eşleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 14:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucu Danimarka'nın Midtjylland takımıyla eşleşti.

        Beşiktaş rakibiyle ilk maçını 23 Temmuz'da evinde, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

        Siyah-beyazlılar rakibini elemesi halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak.

        ARAL ŞİMŞİR FORMA GİYİYOR

        Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'da milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor.

        AVRUPA LİGİ'NDE LİG ETABINI 3. SIRADA TAMAMLADI

        Midtjylland, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3. sırada tamamladı.

        REKLAM

        İskandinav ekibi, Avrupa Ligi son 16 turunda Nottingham Forest'a penaltı atışları sonucu elenerek Avrupa'ya veda etti.

        TÜRK TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYETİ YOK

        Midtjylland’ın Türk takımlarına karşı performansı Midtjylland, bugüne kadar Türk takımlarına karşı 3 resmi maça çıktı. Danimarka temsilcisi, bu karşılaşmalarda 1 kez Fenerbahçe, 2 kez de Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi.

        Midtjylland, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Osmanlıspor ile oynadığı iki mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı. Başkent ekibi, rakibini ilk maçta 1-0, rövanşta ise 2-0 mağlup etti. Danimarka temsilcisi, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa Ligi’nde oynadığı tek karşılaşmada ise sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 16 Haziran 2026 (NATO'dan Türkiye'ye Ek Savunma Sistemi)

        Bahçeli'den erken seçim mesajı. CHP'de kritik çarşamba. Anlaşma imzalandı, Hürmüz açıldı. Netanyahu eleştirilerin hedefinde. Tel Aviv anlaşmadan memnun değil. NATO'dan Türkiye'ye ek savunma sistemi. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        'Savaşın maliyeti yansıtılmadı'
        'Savaşın maliyeti yansıtılmadı'
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor