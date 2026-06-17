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        Haberler Sağlık Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıpların yüzde 70-80'i kalp kaynaklı - Haberler

        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıpların yüzde 70-80'i kalp kaynaklı

        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Akkuş, oyuncu Ece İrtem'in hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen kalp kaynaklı ölümlerin, genç yaşta ani ölümlerin yüzde 70-80'ini oluşturduğuna dikkat çekip, "Özellikle 30 yaş altındaki ani ölümlerin en sık nedenini; genetik geçişli aritmiler ve kalp kası hastalıkları olarak görüyoruz. Tanı ve tedavide gecikilmesi durumunda; kalbin ölümcül çarpıntılara veya kasılamamaya bağlı durması sonucu ani ölüm meydana gelebiliyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam

        Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ece İrtem'in genç yaşta hayatını kaybetmesi, son yıllardaki ani ölümleri bir kez daha gündeme getirdi.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Akkuş, genç yaşta yaşanan ani ölümlerin en sık nedeninin kalp kaynaklı olmakla birlikte; yüksek tansiyona bağlı beyin kanamaları, aort damarı genişlemesi ya da yırtılması, beyin ve akciğer damarlarındaki pıhtılaşmalar olduğuna dikkat çekti.

        "KALITSAL HASTALIĞI OLAN GENÇLERDE ANİ ÖLÜM RİSKİ ORANI YÜZDE 50-60"

        Kalp kaynaklı genç yaşta ani ölümlerle ilgili veriler paylaşan Prof. Dr. Oğuz Akkuş, "Kardiyak kaynaklı ölümler, ani genç ölümlerinin yüzde 70-80’ini oluşturuyor. Özellikle 30 yaş altındaki ani ölümlerin en sık nedenini; genetik geçişli aritmiler ve kalp kası hastalıkları olarak görüyoruz. Tanı ve tedavide gecikilmesi durumunda; kalbin ölümcül çarpıntılara veya kasılamamaya bağlı durması sonucu ani ölüm meydana gelebiliyor. Yapılan çalışmalara göre, kalıtsal hastalıklarda ani ölüm riski genç yaşlarda yüzde 50-60’lardayken, ileri yaşlarda genetik nedenli ani ölümler yüzde 10'lara düşmektedir. Damar tıkanıklığına bağlı kalp krizleri ise genç yaşta yüzde 1-3 arasıyken, 65 yaş üstü kişilerde bu oran yüzde 10’lara çıkmaktadır" diye konuştu.

        "GENETİK HASTALIK VE ARİTMİ POLİKLİNİKLERİ ARTIRILMALI, AYRI BİRİM OLMALI"

        Ani ölümlerin önüne geçilmesi için yapılabilecek uygulamalardan bahseden Prof. Dr. Oğuz Akkuş, "Ailede erken yaşta ani ölüm öyküsü bulunan bireylere, muayene ve genetik taramalar mutlaka yapılmalıdır. Genetik mutasyon saptanan durumlarda çocukluk ve adölesan döneminde takibe başlanmalı; her 1-2 yılda bir EKG ve ekokardiyografi değerlendirmeleri tekrarlanmalıdır. Ayrıca genetik hastalık ve aritmi polikliniklerinin artırılarak yüksek yoğunluklu hastanelerde ayrı birer birim olarak yapılandırılması, bu hastalıkların erken tanı ve tedavisinde hayati bir önem arz etmektedir. Bu özel birimler sayesinde riskli ailelerin dinamik takibi tek bir merkezden yürütülerek, genç yaşta gelişebilecek ani ölümlerin erkenden önüne geçilmesi sağlanacaktır" dedi.

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        #haberler
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