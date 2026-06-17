Avrupa'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor
Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
Avrupa kupalarındaki ikinci eleme turunda kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek.
Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.
Fenerbahçe'nin yer alacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 13.00'te, Beşiktaş'ın katılacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00'te, Başakşehir'in yer alacağı UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek.
İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Hearts
Gornik Zabrze
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Viktoria Plzen
Midtjylland
Karabağ - Vestri galibi
Vojvodina / Ferençvaroş galibi
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Debreceni
Zeleznicar Pancevo
Dinamo Kiev - U. Cluj galibi
Sarajevo - Inter Turku galibi
Elbasani - Bate Borisov galibi