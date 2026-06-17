Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Rams Başakşehir Fenerbahçe Beşiktaş Avrupa'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

        Avrupa'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

        Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in rakipleri belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Avrupa'da kura günü!

        Avrupa kupalarındaki ikinci eleme turunda kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek.

        Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.

        Fenerbahçe'nin yer alacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 13.00'te, Beşiktaş'ın katılacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00'te, Başakşehir'in yer alacağı UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.00'te başlayacak.

        Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek.

        İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Hearts

        Gornik Zabrze

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Viktoria Plzen

        Midtjylland

        Karabağ - Vestri galibi

        Vojvodina / Ferençvaroş galibi

        BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Debreceni

        Zeleznicar Pancevo

        Dinamo Kiev - U. Cluj galibi

        Sarajevo - Inter Turku galibi

        Elbasani - Bate Borisov galibi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 15 Haziran 2026 (Dev Tavukçulara Operasyonun Perde Arkası! )

        Tavukçulara fahiş fiyat soruşturması. Tavuk fiyatında manipülasyon iddiası. Rafta farklı maliyette farklı tablo. Dev tavukçular neyle suçlanıyor? Tavuk fiyatı bundan sonra ne olur? Tavuk piyasasını yönlendirdiler mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ayd...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Kalp damarına stent takıldı
        Kalp damarına stent takıldı
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Yardım etmek istedi... Hayata veda etti!
        Yardım etmek istedi... Hayata veda etti!
        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde... Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu!
        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde... Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu!
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor