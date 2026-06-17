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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi

        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi

        Premier Lig'in çiçeği burnunda takımı Hull City, Galatasaray'ın iki yıldızına talip oldu. İngiliz ekibi, Victor Nelsson ve Roland Sallai'yi gündemine aldı.

        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        Bu sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City daha önce olduğu gibi gözünü yine Türkiye'ye çevirdi.

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        Sahibi bir dönem Fenerbahçe'de de yönetici olarak görev yapan Acun Ilıcalı olan Hull City, Galatasaray'dan iki yıldızı yakın takibe aldı.

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        Teknik direktörlüğünü bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran Sergej Jakirovic'in yaptığı Hull City, Victor Nelsson ve Roland Sallai'yle ilgileniyor.

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        Galatasaray, Nelsson için 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlerken Sallai için çıta daha yukarıda.

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        Okan Buruk'un gelecek sezon sağ bek için düşündüğü iki isimden biri olan Macar futbolcu için alt barem minimum 15 milyon Euro...

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        Daha önce Fulham ve Nottingham Forest'in de ilgilendiği Sallai birçok bölgede görev yapabilmesi nedeniyle joker pozisyonunda.

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        Galatasaray Nelsson'la yola devam etmeyi düşünmüyor. Danimarkalı futbolcunun önceki sezon "Burada çalışmıyorum"un İngilizce anlamına gelen söz yazılı şapka takması teknik heyet ve futbolcuların tepkisini çekmişti.

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        27 yaşındaki savunmacı geçen sezonu Hellas Verona'da kiralık geçirmiş ve 38 müsabakada görev yapmıştı.

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