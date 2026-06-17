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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Japonya, artan jeopolitik tehditler altında İHA alanında Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istiyor

        Japonya, artan jeopolitik tehditler altında İHA alanında Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istiyor

        Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjirō, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ile görüşmesinin ardından, Türkiye'nin, insansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere savunma sanayisini geliştirmeye büyük önem verdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 14:18 Güncelleme:
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        Japon bakandan Türk İHA mesajı

        Koizumi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Görgün ile bir araya geldiğini açıkladı.

        "Türkiye, İHA geliştirme de dahil olmak üzere, ulusal savunma sanayisini geliştirmeye büyük önem veren bir ülke" değerlendirmesinde bulunan Koizumi, Görgün ile bu konuda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

        Koizumi, Türkiye ile ikili ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

        GÖRGÜN, JAPONYA'DA TEMASLARDA BULUNMUŞTU

        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, savunma sanayii alanında temaslarda bulunmak üzere Japonya'yı ziyaret etmişti.

        Program kapsamında Görgün, Tokyo ve Kobe'de üst düzey görüşmeler, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurumlarla temaslar ve sanayi tesisi ziyaretleri gerçekleştirmişti.

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        Başkan Görgün, ziyaret çerçevesinde Japonya Savunma Bakanı, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ve Deniz Öz Savunma Kuvvetleri komutanları ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Görgün ayrıca, Japonya Savunma Teçhizat ve Teknoloji Ajansı (ATLA) Başkanı ve kurum yetkilileriyle bir araya gelmişti.

        JAPONYA, SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

        Değişen jeopolitik tehditler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer programları ile Çin'in askeri kapasitesini hızla artırması Japonya'nın 2022'de "Ulusal Güvenlik Stratejisini" yeniden planlamasına neden oldu.

        Japonya'nın 2026 mali yılında yıllık savunma harcamalarının, ülkenin gayri safi yurtiçi milli hasılasının yüzde 1,9'una erişmesi bekleniyor. Tokyo yönetimi 2027 mali yılında bu oranı yüzde 2 seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

        Hint-Pasifik'te bölgesel tehditler karşısında geleneksel kısıtlamalarını gevşeterek, hem teknolojik hem de askeri olarak "proaktif" bir savunma anlayışına geçiş yapmayı hedefleyen Japonya, müttefikleriyle çok daha entegre bir savunma mekanizması kurmayı ve tedarikçilerini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

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