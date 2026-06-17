Son dakika: Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'nde Mısır lideri Sisi'yle beraber gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, İran'a karşı en sert Başkanın kendisi olduğunu söyleyerek, "İran'a karşı en sert davranan Başkan benim. 47 yıldır diğer Başkanlar tek bir füze bile atmadı.

Obama 2015'te İran'la imzaladığı nükleer anlaşmasıyla İran'a para verdi. İranlılar Obama'ya güldüler. Ayrıca bir şeytanı, Kasım Süleymani'yi de ortadan kaldırdık. İnsanlar bunları unutuyor" dedi.

İran'la yapılan mutabakatın henüz kesinleşmediğini söyleyen Trump, "Son anlaşmayı beğenmezsem yeniden bomba atarım" dedi.

Trump birkaç gün önce İran ve ABD arasında anlaşmanın tamamlandığını ve dijital imzaların atıldığını açıklamıştı.

Trump ayrıca şunları da söyledi:

"İran'la yapılan anlaşma çok iyi. Özellikle piyasalar için çok iyi. Petrol düşüyor. İran'a yatırımları engellemiyoruz ama ABD'nin İran'da bir yatırımı da yok."

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