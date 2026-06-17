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        Haberler Ekonomi Para Halkbank: ABD’deki ceza davası kesin ve nihai olarak kapandı

        Halkbank: ABD’deki ceza davası kesin ve nihai olarak kapandı

        ABD mahkemesi, Halkbank hakkındaki ceza davasının düşürülmesini onayladı. Böylece Halkbank hakkında 9 yıldır devam eden hukuki süreç tamamen sona erdi. Karara ilişkin açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, "Bankamızın uluslararası piyasalardaki konumu daha da güçlenecek, yurt dışı kaynak temin imkânlarımız artacak. Bu uzun ve zorlu dava sürecinde bize destek olan ve her zaman yanımızda duran başta devletimiz ve milletimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 16:44 Güncelleme:
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        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü

        ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank’ın ceza davasının düşürülmesi için yaptığı müşterek başvuruyu onayladı. Mahkemenin başvuruyu onaylamasıyla 9 yıldır devam eden ceza davası sona ermiş oldu.

        Halkbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Bankamız hakkında ABD’de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz.” denildi.

        Açıklamada ayrıca “Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

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        Konuya ilişkin açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Bu uzun ve zorlu dava sürecinde bize destek olan ve her zaman yanımızda duran başta devletimiz ve milletimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

        Hukuki sürecin Banka açısından herhangi bir adli veya idari yaptırım olmadan tamamlandığını belirten Recep Süleyman Özdil, “Titizlikle yürüttüğümüz sürecin olumlu şekilde tamamlanması, ulusal ve uluslararası finansal düzenlemeler doğrultusunda oluşturduğumuz hassas uyum politikalarımızı, şeffaflık ve güven esaslı bütünleşik yaklaşımımızı bir kez daha teyit etmiştir. Bu karar, faaliyetlerimize daha öngörülebilir ve daha yüksek bir motivasyonla odaklanmamıza imkân sağlayacaktır.” diye konuştu.

        "BANKANIN ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ KONUMU DAHA DA GÜÇLENECEK"

        Gelecek dönemde Bankanın uluslararası piyasalardaki konumunun daha da güçleneceğini vurgulayan Recep Süleyman Özdil, şöyle devam etti:

        “Bu gelişmenin; yurt dışı kaynak temin imkânlarımızı artırmasını, muhabir bankalarla mevcut ilişkilerimizi daha ileriye taşımasını ve uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliklerimizi derinleştirmesini bekliyoruz. Yeni dönemde, uluslararası yatırımcılar ile finans çevrelerinin Bankamıza yönelik güveninin istikrarlı şekilde artacağını ve yatırımcıların Bankamız ürünlerine olan ilgisinin güçleneceğini öngörüyoruz. Artan güven ve uluslararası iş birlikleri finansman kaynaklarımızı çeşitlendirecek, kaynak maliyetlerimizi yönetmede manevra alanı oluşturacak ve büyüme hedeflerimize önemli katkı verecektir. Böylece uluslararası piyasalardan sağlayacağımız kaynakları daha etkin şekilde reel sektörün hizmetine sunabilecek; üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın finansmanına verdiğimiz desteği daha da artırabileceğiz.”

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