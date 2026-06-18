Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi, ilk transferini gerçekleştiriyor.
Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.
32 yaşındaki Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe ile yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin Muriqi için Mallorca'ya yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
SON SEZONUNDA 37 MAÇTA 23 GOL ATTI
Tecrübeli santrfor bu sezon La Liga'da 37 maçta 23 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 47 dakika sahada kaldı.
6 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe, 2019 yılında Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanıp, Muriqi'i Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı kadrosuna katmıştı.
Kosovalı yıldız 1 sezon forma giydiği Fenerbahçe'de 36 maça çıkarken, 17 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Muriq, sarı-lacivertlilerde sergilediği performansın ardından 2020 yılında 21 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.
Muriqi böylece 6 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.