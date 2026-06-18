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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!

        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!

        Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 20:47 Güncelleme:
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        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!

        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi, ilk transferini gerçekleştiriyor.

        Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

        32 yaşındaki Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe ile yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

        Sarı-lacivertlilerin Muriqi için Mallorca'ya yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

        SON SEZONUNDA 37 MAÇTA 23 GOL ATTI

        Tecrübeli santrfor bu sezon La Liga'da 37 maçta 23 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 47 dakika sahada kaldı.

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        6 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

        Fenerbahçe, 2019 yılında Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanıp, Muriqi'i Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı kadrosuna katmıştı.

        Kosovalı yıldız 1 sezon forma giydiği Fenerbahçe'de 36 maça çıkarken, 17 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

        Muriq, sarı-lacivertlilerde sergilediği performansın ardından 2020 yılında 21 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.

        Muriqi böylece 6 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.

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