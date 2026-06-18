Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!

A Millilerin rakibi Paraguay. Türkiye-Paraguay maçı hakemi belli oldu. Avrupa'daki rakipler belli oldu. Fenerbahçe'ye Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın rakibi Danimarka ekibi Midtjylland. Başakşehir'e ya Boşnak ya Fin rakip. BSL'de Final serisi 3. maçı oynanacak. 2026 VNL'nin... Daha Fazla Göster

A Millilerin rakibi Paraguay. Türkiye-Paraguay maçı hakemi belli oldu. Avrupa'daki rakipler belli oldu. Fenerbahçe'ye Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın rakibi Danimarka ekibi Midtjylland. Başakşehir'e ya Boşnak ya Fin rakip. BSL'de Final serisi 3. maçı oynanacak. 2026 VNL'nin Ankara etabı başlıyor. Milli Tenisçi Zeynep Sönmez ikinci tura yükseldi. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu. Daha Az Göster