Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil bir araya geldi
Geçtiğimiz mayıs ayında yollarını ayıran Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, oğulları Marsel'in mezuniyet törenine katıldı. Köstendil, o anları "Aslan gibi mezun verdik bugün" notuyla paylaştı
Giriş: 18 Haziran 2026 - 20:36 Güncelleme:
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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında evlenmiş, 14 Temmuz 2020'de dünyaya gelen oğulları Marsel ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
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Geçtiğimiz mayıs ayında Gemlik Adliyesi'nde görülen davada tek celsede boşanan çift, sekiz yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandırmıştı.
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Ayrılık kararına rağmen oğulları Marsel için bir araya gelen Tosun ve Köstendil, bu kez çocuklarının mezuniyet heyecanını birlikte yaşadı.