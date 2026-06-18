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        Haberler Magazin Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil bir araya geldi - Magazin haberleri

        Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil bir araya geldi

        Geçtiğimiz mayıs ayında yollarını ayıran Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, oğulları Marsel'in mezuniyet törenine katıldı. Köstendil, o anları "Aslan gibi mezun verdik bugün" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 20:36 Güncelleme:
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        Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında evlenmiş, 14 Temmuz 2020'de dünyaya gelen oğulları Marsel ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

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        Geçtiğimiz mayıs ayında Gemlik Adliyesi'nde görülen davada tek celsede boşanan çift, sekiz yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandırmıştı.

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        Ayrılık kararına rağmen oğulları Marsel için bir araya gelen Tosun ve Köstendil, bu kez çocuklarının mezuniyet heyecanını birlikte yaşadı.

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        Erkan Kolçak Köstendil, törende çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Aslan gibi mezun verdik bugün" notuyla paylaştı.

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        #Cansu Tosun
        #Erkan Kolçak Köstendil
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