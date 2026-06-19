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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotiv sanayisi İSO 500'de vites yükseltti

        Otomotiv sanayisi İSO 500'de vites yükseltti

        İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasına otomotiv şirketleri damga vurdu. Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, İSO 500'de 9 sıra yükselerek 28'inciliğe yerleşti. Otomotiv sektöründe yalnızca Togg değil, OYAK Renault, Mercedes-Benz Türk, Otokar, MAN Türkiye ve Karsan da sıralamada yukarı tırmanırken, sektör ilk 10'da dört şirketle Türkiye sanayisindeki güçlü konumunu korudu. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 19 Haziran 2026 - 07:06 Güncelleme:
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        İSO 500'de otomotiv yükselişi

        İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasında otomotiv sektörü şirketlerinin performansı dikkat çekti.

        Listenin ilk 10 sırasında dört otomotiv üreticisi yer alırken, birçok şirketin sıralamasını yukarı taşıması öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

        Araştırmada en dikkat çekici yükselişlerden birine Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg imza attı.

        Genel Sıra 2025 Genel Sıra 2024 Kuruluş Adı Üretimden Satışlar Net (TL)
        2 2 Ford Otomotiv 538.267.883.167
        4 6 Oyak-Renault 235.451.564.919
        5 4 Toyota Otomotiv Sanayi 206.261.752.184
        10 12 Mercedes-Benz Türk 126.983.846.962
        13 10 Hyundai Motor Türkiye 106.752.810.000
        21 23 TOFAŞ 82.870.769.125
        28 37 Togg 60.975.706.658
        45 59 Otokar 45.515.107.443
        51 30 Türk Traktör 39.085.654.879
        52 85 MAN Türkiye 38.910.368.146
        133 144 Anadolu Isuzu 18.939.752.209
        138 133 Temsa 18.656.448.331
        170 162 BMC 15.552.025.879
        227 279 Karsan 11.772.430.853

        Şirket, geçen yıla göre 9 basamak yükselerek İSO 500 listesinde 28'inci sıraya yerleşti. İSO verilerine göre Togg'un üretimden net satışları 60 milyar 976 milyon TL olarak gerçekleşti.

        Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı Togg'un 2025 yılındaki net satışları da 63 milyar TL'yi aştı.

        FORD SEKTÖRÜN LİDERLİĞİNİ KORUDU

        Otomotiv üreticileri arasında Ford Otomotiv, ikinci sıradaki yerini koruyarak sektörün lider şirketi olmayı sürdürdü. Son dönemde yeni model yatırımlarına hız veren OYAK Renault'un altıncı sıradan dördüncü sıraya yükselmesi de dikkat çekti.

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        Geçen yıl dördüncü sırada bulunan Toyota Otomotiv Sanayi ise bir basamak gerileyerek beşinci sıraya düştü. Mercedes-Benz Türk de 12'nci sıradan 10'uncu sıraya çıkarak ilk 10'a girmeyi başardı.

        Binek ve hafif ticari araç üreticilerinin yanı sıra ticari araç tarafında da dikkat çekici hareketlilik yaşandı.

        Otokar, 14 basamak yükselerek 45'inci sıraya yerleşirken, MAN Türkiye en dikkat çekici sıçramalardan birini gerçekleştirdi. Şirket, 85'inci sıradan 52'nci sıraya çıkarak 33 basamak birden yükseldi.

        KARSAN 52 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

        Karsan da 52 basamak birden ilerleyerek 279'uncu sıradan 227'nci sıraya çıktı. Anadolu Isuzu ise 11 basamak yükselerek 133'üncü sıraya çıktı.

        Öte yandan, bazı üreticiler sıralamada gerileme yaşadı. BMC Otomotiv sekiz basamak düşerek 170'inci sıraya gerilerken, Temsa beş sıra kaybederek 138'inci sırada yer aldı.

        Diğer otomotiv üreticilerine bakıldığında, Hyundai Motor Türkiye geçen yılki 10'uncu sıradan 13'üncü sıraya geriledi. Koç Grubu şirketlerinden Tofaş 23'üncü sıradan 21'inci sıraya yükselirken, Türk Traktör ise 30'uncu sıradan 51'inci sıraya düştü.

        İSO 500 sonuçları, otomotiv sektörünün Türkiye sanayisindeki belirleyici rolünü koruduğunu gösterirken, özellikle Togg'un yükselişi yerli üretimin ölçek kazanma sürecine ilişkin önemli bir gösterge olarak öne çıktı.

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