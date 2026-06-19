İsviçre: 4 - Bosna Hersek: 1 | MAÇ SONUCU

FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. ABD'nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsviçre 4-1 kazandı.

İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken 75. dakikada Johan Manzambi, İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi.

80. dakikada adı Fenerbahçe ile de anılan Tarih Muharemovic, kırmızı kart gördü ve Bosna Hersek'i 10 kişi bıraktı. Dakika 84'te Ruben Vargas ile farkı 2'ye çıkaran İsviçre, 90. dakikada Manzambi'nin kaydettiği gol ile skoru 3-0 yaptı.

Bosna Hersek'in tek golü dakika 90+3'te Ermin Mahmic'ten gelirken skoru belirleyen golü İsviçre, 90+6'da Granit Xhaka'nın penaltısı ile buldu.

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Grupta 4 puana yükselen İsviçre son maçında 24 Haziran'da Kanada ile karşılaşacak. 1 puanda kalan Bosna-Hersek ise aynı gün Katar'la mücadele edecek.

Dünya Kupası'na tarihinde 13. kez katılan İsviçre, B Grubu'ndaki ilk maçında Katar ile 1-1 berabere kalmıştı. 2014'ten sonra ilk kez kupada boy gösteren Bosna-Hersek de Kanada'ya karşı 1-1'lik beraberlik aldı.

DZEKO TARİHE GEÇTİ

Bosna Hersek'in 40 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıktı. Deneyimli isim, Kanada mücadelesinde tedbir amaçlı oynamamıştı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Dzeko; Roger Milla, Luka Modric ve Cristiano Ronaldo'nun ardından Dünya Kupası'nda forma giyen 40 yaş ve üzeri dördüncü oyuncu oldu.

Dzeko 63. dakikada yerini Bajraktarevic'e bıraktı.

İKİNCİ KEZ KARŞILAŞTILAR

İki ekip tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi.

29 Mart 2016'da İsviçre'nin ev sahipliğinde oynanan hazırlık maçında kazanan taraf, 2-0'lık skorla Bosna Hersek olmuştu.