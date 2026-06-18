Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!

Haberde, Mauro Junior'un sözleşmesinde belirli bir bonservis bedeli karşılığında ayrılmasına imkan tanıyan bir madde yer aldığı belirtildi. Daha önce yaklaşık 18 milyon euro olduğu ifade edilen bu bedelin, şu anda 12 milyon euro seviyesine düştüğü aktarıldı.