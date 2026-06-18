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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!

        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!

        Vedat Muriqi ile anlaşan Fenerbahçe'nin PSV'nin yıldız oyuncusu Mauro Junior için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 22:22 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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        Vedat Muriqi ile anlaşan ve Kosovalı golcüyü İstanbul'a getiren Fenerbahçe, bir diğer transfer için rotayı Hollanda'ya çevirdi.

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        Hollanda basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin, PSV forması giyen Mauro Junior'un transferi için önemli mesafe kat etti.

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        Voetbal International'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla görüşmelere başladı ve taraflar kişisel şartlarda anlaşmaya çok yakın.

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        Haberde, Mauro Junior'un sözleşmesinde belirli bir bonservis bedeli karşılığında ayrılmasına imkan tanıyan bir madde yer aldığı belirtildi. Daha önce yaklaşık 18 milyon euro olduğu ifade edilen bu bedelin, şu anda 12 milyon euro seviyesine düştüğü aktarıldı.

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        Portekiz temsilcisi Porto'nun da Mauro Junior ile ilgilendiği belirtilirken, oyuncuya Güney Avrupa'dan başka kulüplerin de talip olduğu kaydedildi.

        PSV altyapısından yetişen Mauro Junior, sol bek, sol kanat ve orta saha bölgelerinde görev yapabiliyor.

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