Montella'dan flaş sözler: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ikinci maçına Paraguay karşısında çıkacak olan A Milli Futbol Takımımızın Teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"KAOS YARATIP TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEK İSTEYENLERDEN DAHA ÇOK TÜRK'ÜM"

Montella yapılan eleştirilerin çok sert olduğunu ifade ederken, "Kaos yaratıp da Türkiye’ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum." dedi.

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"HEDEFLERİMİZE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamalarını sürdüren Montella, "Ben aslında Türküm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye'de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Eklemem gereken bir konu var. 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"BENİ ETKİLEMİYOR"

Oyunculara yapıcı eleştiriler yapılması gerektiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor." şeklinde konuştu.

"AVUSTRALYA'NIN KONTRA ATAKLARINI BİLİYORDUK"

Avustralya maçının analizini yaptıklarını ifade eden Montella, "İkinci devrede İsmail'i hakikaten devreye soktuk. Çünkü Avustralya'nın kontra ataklarını biliyorduk. Dünya Kupası'nda Avustralya'ya karşı 30 şut pozisyonu elde ettik. Rakip takım son 25-30 metrede 10 kişi bir araya geldiği zaman bunu aşmak çok zor oluyor. Dolayısıyla mesafeden şut atabilmek lazım." açıklamalarında bulundu.

Montella, "Bazı açılardan çok daha iyi olabilirdik. Top hakimiyeti konusunda bilhassa daha iyi olabilirdik ve bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"BİRAZ DAHA SAYGIYI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Deneyimli teknik adam, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar, bu beni etkilemiyor ama futbolcuların üzerinde etkisi oluyor çünkü 20'li yaşlardalar." ifadelerini kullandı.