Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Montella'dan flaş sözler: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!

        Montella'dan flaş sözler: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Avustralya maçı sonrası takıma gelen eleştirilere sert yanıt veren İtalyan hoca, "Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 01:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!"

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ikinci maçına Paraguay karşısında çıkacak olan A Milli Futbol Takımımızın Teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        "KAOS YARATIP TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEK İSTEYENLERDEN DAHA ÇOK TÜRK'ÜM"

        Montella yapılan eleştirilerin çok sert olduğunu ifade ederken, "Kaos yaratıp da Türkiye’ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum." dedi.

        REKLAM

        "HEDEFLERİMİZE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Açıklamalarını sürdüren Montella, "Ben aslında Türküm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye'de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Eklemem gereken bir konu var. 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz" dedi.

        "BENİ ETKİLEMİYOR"

        Oyunculara yapıcı eleştiriler yapılması gerektiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor." şeklinde konuştu.

        "AVUSTRALYA'NIN KONTRA ATAKLARINI BİLİYORDUK"

        Avustralya maçının analizini yaptıklarını ifade eden Montella, "İkinci devrede İsmail'i hakikaten devreye soktuk. Çünkü Avustralya'nın kontra ataklarını biliyorduk. Dünya Kupası'nda Avustralya'ya karşı 30 şut pozisyonu elde ettik. Rakip takım son 25-30 metrede 10 kişi bir araya geldiği zaman bunu aşmak çok zor oluyor. Dolayısıyla mesafeden şut atabilmek lazım." açıklamalarında bulundu.

        Montella, "Bazı açılardan çok daha iyi olabilirdik. Top hakimiyeti konusunda bilhassa daha iyi olabilirdik ve bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

        "BİRAZ DAHA SAYGIYI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Deneyimli teknik adam, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar, bu beni etkilemiyor ama futbolcuların üzerinde etkisi oluyor çünkü 20'li yaşlardalar." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fabrikada kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı var!

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada çıkan silahlı kavgada, Cemal E., tüfekle vurularak öldürüldü. Selim Y. ise karın ve sırt bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsviçre, Bosna Hersek'i 4 golle geçti
        İsviçre, Bosna Hersek'i 4 golle geçti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Bir daha göremeyecekler!
        Bir daha göremeyecekler!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        Test sonuçları açıklandı
        Test sonuçları açıklandı
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında