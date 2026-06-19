Manisa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Manisa Kula'da 2 TIR ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Giriş: 19 Haziran 2026 - 06:47 Güncelleme:
Kula ilçesinde Nadir Salmanov idaresindeki tiner yüklü TIR, R.B'nin (38) kullandığı hafif ticari araca İzmir-Uşak karayolu Kula ilçesi Kavacık rampasında arkadan çarptı, ardından kazaya karışan araçlar O.A'nın (37) kullandığı TIR'a arkadan çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre, kazada araç içinde sıkışan Salmanov ve hafif ticari araçtaki yolcu Aytekin Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar R.B., B.K. (25), A.K. (44) ve O.A. Kula ve Salihli Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Salmanov ve Akkaya'nın cenazeleri Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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