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        Haberler Keşfet Ocak alevindeki renk değişimine dikkat: Sağlığınızdan faturanıza kadar etkiliyor! İşte mavi ve turuncu arasındaki fark

        Meğer ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş! İşte mavi ve turuncu alev arasındaki fark

        Yemek yaparken ocaktaki alevin rengine hiç dikkat ettiniz mi? Mavi yerine turuncu veya sarı yanan alevler, sandığınızdan daha fazlasını anlatıyor olabilir. Uzmanlar, çoğu kişinin gözden kaçırdığı bu detay hakkında önemli uyarılarda bulunuyor. İşte ocak alevinin renginin anlattıkları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 08:08 Güncelleme:
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        Mutfakta yemek pişirirken ocağın altını açtığınızda karşınıza çıkan o renk, aslında evinizdeki hem güvenlik hem de enerji tüketiminin gizli bir karnesidir. Çoğu kişinin sadece görsel bir detay sandığı ocak alevinin rengi; gazın ne kadar verimli yandığını ve ocağınızın teknik performansını doğrudan ele verir. Uzmanlar, ideal alev renginin net bir mavi olması gerektiğinin altını çizerken, sarı veya turuncu tonların sinsi bir tehlikeye işaret edebileceği konusunda uyarıyor. Peki, mutfağınızdaki alev size ne anlatıyor, hangi durumlarda hemen teknik servisi çağırmalısınız? İşte ocağınızın rengine göre bilmeniz gereken hayati detaylar…

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        MAVİ ALEV: DOĞRU YANMA VE MAKSİMUM VERİMLİLİK

        Ocaktaki ideal alev rengi mavidir. Bu renk, gazın yeterli oksijenle buluştuğunu ve “tam yanma” gerçekleştiğini gösterir. Böylece ısı en etkin şekilde tencereye iletilir.

        Bazı durumlarda uç kısımlarda hafif sarı tonlar görülebilir. Ancak genel rengin mavi olması, yanmanın verimli gerçekleştiğinin göstergesidir.

        Bu yalnızca enerji kullanımı açısından değil, güvenlik açısından da önemlidir. Çünkü doğru yanma, istenmeyen gaz oluşumunu azaltır ve cihazın daha stabil çalışmasına yardımcı olur.

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        TURUNCU VEYA SARI ALEV: EKSİK YANMA VE RİSK

        Alevin turuncu, sarı ya da kırmızı tonlara dönmesi, gaz ile oksijenin yeterince karışmadığı ve “eksik yanma” yaşandığı anlamına gelir. Bu durum enerji verimliliğini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda güvenlik riski oluşturabilir.

        Eksik yanma sonucu, özellikle karbon monoksit (CO) gibi tehlikeli gazlar ortaya çıkabilir. Renksiz ve kokusuz olan bu gaz fark edilmesi zor olduğu için “sessiz tehlike” olarak kabul edilir. Ayrıca pişirme süreleri uzayabilir ve fatura maliyeti artabilir.

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        TURUNCU YA DA SARI ALEV HER ZAMAN TEHLİKELİ Mİ?

        Ocakta görülen turuncu veya sarı alev her zaman ciddi bir arıza anlamına gelmiyor. Uzmanlar, havadaki nem oranının artmasının, ortamdaki küçük toz parçacıklarının veya brülör deliklerinde biriken yemek kalıntılarının geçici renk değişimlerine yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle nemlendirici cihazların çalıştığı ortamlarda mavi alev kısa süreliğine turuncuya dönebiliyor.

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        Bu gibi durumlarda ilk adım olarak nem kaynağının devre dışı bırakılması, ocağın kapatılıp tamamen soğumasının beklenmesi ve brülörlerin dikkatli şekilde temizlenmesi öneriliyor. Pek çok durumda temizlik sonrasında alev yeniden mavi renge dönüyor.

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        TEMİZLİK İŞE YARAMIYORSA DİKKAT

        Eğer detaylı temizliğe rağmen alev rengi hâlâ turuncu veya sarı görünüyorsa, sorun gaz ayarlarından veya yanma sisteminden kaynaklanıyor olabilir.

        Bu tür durumlarda kullanıcıların kendi başına müdahale etmek yerine yetkili teknik servise başvurması tavsiye ediliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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