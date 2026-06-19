Mutfakta yemek pişirirken ocağın altını açtığınızda karşınıza çıkan o renk, aslında evinizdeki hem güvenlik hem de enerji tüketiminin gizli bir karnesidir. Çoğu kişinin sadece görsel bir detay sandığı ocak alevinin rengi; gazın ne kadar verimli yandığını ve ocağınızın teknik performansını doğrudan ele verir. Uzmanlar, ideal alev renginin net bir mavi olması gerektiğinin altını çizerken, sarı veya turuncu tonların sinsi bir tehlikeye işaret edebileceği konusunda uyarıyor. Peki, mutfağınızdaki alev size ne anlatıyor, hangi durumlarda hemen teknik servisi çağırmalısınız? İşte ocağınızın rengine göre bilmeniz gereken hayati detaylar…