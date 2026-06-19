Genç oyuncuların Bodrum tatili
Çağan Efe Ak, Helin Elveren ve Batuhan Mora, Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Gün boyunca plajda voleybol oynayarak vakit geçiren genç oyuncular, daha sonra denize girerek serinledi
Giriş: 19 Haziran 2026 - 07:19 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncular; Çağan Efe Ak, Helin Elveren ve Batuhan Mora, Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.
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Yaz sezonunun keyfini çıkaran genç oyuncular, gün boyunca plajda voleybol oynayarak vakit geçirdi.
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Arkadaş grubuyla birlikte keyifli anlar yaşayan oyuncular, sahilde uzun süre vakit geçirdi.
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Ak, Elveren ve Mora, oyun sonrası sıcaktan bunalınca denize girerek serinledi.
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Çağan Efe Ak'ın iskeleden denize atladığı anlar, Helin Elveren tarafından cep telefonuyla ölümsüzleştirdi.
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Enerjik tavırlarıyla dikkat çeken genç oyuncular, yaz tatilinin keyfini doyasıya çıkardı.