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        Haberler Objektife Takılanlar Çağan Efe Ak, Helin Elveren ve Batuhan Mora'nın Bodrum tatili - Magazin haberleri

        Genç oyuncuların Bodrum tatili

        Çağan Efe Ak, Helin Elveren ve Batuhan Mora, Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Gün boyunca plajda voleybol oynayarak vakit geçiren genç oyuncular, daha sonra denize girerek serinledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 07:19 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncular; Çağan Efe Ak, Helin Elveren ve Batuhan Mora, Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.

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        Yaz sezonunun keyfini çıkaran genç oyuncular, gün boyunca plajda voleybol oynayarak vakit geçirdi.

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        Arkadaş grubuyla birlikte keyifli anlar yaşayan oyuncular, sahilde uzun süre vakit geçirdi.

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        Ak, Elveren ve Mora, oyun sonrası sıcaktan bunalınca denize girerek serinledi.

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        Çağan Efe Ak'ın iskeleden denize atladığı anlar, Helin Elveren tarafından cep telefonuyla ölümsüzleştirdi.

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        Enerjik tavırlarıyla dikkat çeken genç oyuncular, yaz tatilinin keyfini doyasıya çıkardı.

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        O anlar objektiflere böyle yansıdı.

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        #Çağan Efe Ak
        #Helin Elveren
        #Batuhan Mora
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