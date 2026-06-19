96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi! İşte Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülkeler

SAMBA RÜZGARI ZİRVEDE ESİYOR

Dünya Kupası denildiğinde akla gelen ilk takım olan Brezilya, kazandığı beş şampiyonlukla listenin en başında yer alıyor. Sambacılar, bu başarıların üçünü efsanevi futbolcu Pele liderliğinde elde etti.

Pele, henüz bir genç olarak dünya sahnesine çıktığı 1958 yılında ilk zaferini yaşarken, sergilediği performansla futbol tarihinin en ikonik gollerine imza attı.

1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında kupayı kaldıran Brezilya, toplamda sekiz kez yarı final ve altı kez final oynama başarısı gösterdi.

Ayrıca Brezilya, bugüne kadar düzenlenen tüm Dünya Kupaları'na katılan tek ülke unvanını da elinde bulunduruyor.