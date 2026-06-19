96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi! İşte Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülkeler
Tarih boyunca düzenlenen 22 Dünya Kupası turnuvasında milyonlarca taraftar büyük bir coşku yaşadı ama sadece sekiz ülke şampiyonluk sevinciyle evine dönebildi. Pele'nin rekorlarından Maradona'nın unutulmaz golüne, Soğuk Savaş gölgesindeki zaferlerden uzatmalarda gelen tarihi kupalara kadar yeşil sahalar büyük hikayelere sahne oldu. İşte Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülkeler!
Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, her dönem milyarlarca insanı ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Turnuvaya dünyanın dört bir yanından onlarca ülke katılıyor olsa da kupa tarihine bakıldığında şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşılıyor. Bugüne kadar düzenlenen 22 turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan ülkeler sadece iki kıtadan çıktı: Güney Amerika ve Avrupa. Küresel futbol sahasında yüzlerce ülke mücadele etse de turnuvanın başladığı 1930 yılından bu yana sadece sekiz ülke bu imrenilen kupayı müzesine götürmeyi başardı.
SAMBA RÜZGARI ZİRVEDE ESİYOR
Dünya Kupası denildiğinde akla gelen ilk takım olan Brezilya, kazandığı beş şampiyonlukla listenin en başında yer alıyor. Sambacılar, bu başarıların üçünü efsanevi futbolcu Pele liderliğinde elde etti.
Pele, henüz bir genç olarak dünya sahnesine çıktığı 1958 yılında ilk zaferini yaşarken, sergilediği performansla futbol tarihinin en ikonik gollerine imza attı.
1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında kupayı kaldıran Brezilya, toplamda sekiz kez yarı final ve altı kez final oynama başarısı gösterdi.
Ayrıca Brezilya, bugüne kadar düzenlenen tüm Dünya Kupaları'na katılan tek ülke unvanını da elinde bulunduruyor.
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNİN BÖLÜNMÜŞ ŞAMPİYONU
Listenin ikinci sırasını dörder şampiyonlukla Almanya ve İtalya paylaşıyor. Bu iki devden Almanya, Dünya Kupası tarihinin en ilginç şampiyonluk hikayelerinden birine sahip.
Ülkenin 1954, 1974 ve 1990 yıllarında kazandığı ilk üç Dünya Kupası şampiyonluğu, Soğuk Savaş dönemindeki bölünme sürecinde Batı Almanya adıyla elde edildi.
Panzerler, 2014 yılındaki son şampiyonluğunu ise birleşik Almanya olarak kazandı. Turnuvanın yarı finalinde ev sahibi Brezilya'yı 7-1 gibi tarihi bir skorla geçen Almanya, finalde de Arjantin'i mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
TARİHİN ERKEN DÖNEMİNE DAMGA VURANLAR
İtalya ise Dünya Kupası'nı üst üste kazanma başarısı gösteren iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.
Gök Mavililer, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle turnuvaya verilen aradan önce, 1934 ve 1938 yıllarında arka arkaya şampiyon oldu.
İtalya daha sonra 1982 ve 2006 yıllarında da zirveye çıkarak toplam şampiyonluk sayısını dörde yükseltti.
TANRININ ELİNDEN SON ŞAMPİYONLUĞA
Futbol dünyasının en çok konuşulan hikayelerinden bazıları ise üç şampiyonluğu bulunan Arjantin'e ait.
Tangocuların 1986 yılındaki zaferinde efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı ve tarihe "Tanrı'nın Eli" olarak geçen tartışmalı gol, turnuva tarihinin en unutulmaz anlarından biri oldu.
Günümüzde son şampiyon unvanını elinde bulunduran Arjantin, 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü zaferine 2022 yılında Katar'da Fransa'yı penaltı atışlarıyla mağlup ederek ulaştı.
İLK GOLÜN SAHİBİ VE İLK TURNUVANIN EV SAHİBİ
Turnuva tarihinde ikişer şampiyonluğu bulunan Fransa ve Uruguay, köklü geçmişleriyle listede öne çıkıyor.
1930'daki ilk Dünya Kupası'na katılan 13 ülkeden biri olan Fransa, turnuva tarihinin ilk golüne imza atan Lucien Laurent'ı kadrosunda bulunduruyordu. Horozlar, şampiyonluk sevinçlerini ise 1998 ve 2018 yıllarında yaşadı.
Turnuvanın ilk ev sahibi olan Uruguay ise 1930'daki ilk kupayı müzesine götürdü. Güney Amerika ekibi, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle verilen 12 yıllık aranın ardından düzenlenen 1950 turnuvasında da Brezilya'yı Maracanã Stadyumu'nda mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.
TEK KUPALI DEVLER LONDRA VE MADRİD'DE
Listenin son sıralarında ise birer şampiyonlukla İngiltere ve İspanya yer alıyor.
İngiltere, tarihindeki tek Dünya Kupası zaferini ev sahibi olduğu 1966 yılında, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek yaşadı.
İspanya ise 2010 yılında Hollanda ile oynadığı ve uzatmalara giden final maçında Andrés Iniesta'nın attığı tek golle tarihindeki ilk ve tek Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.