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        Haberler Ekonomi Altın Altın 3 haftadır kaybettiriyor: ABD'li finans devi tahminini düşürdü

        Altın 3 haftadır kaybettiriyor

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine kapıyı kapatan ve gerektiğinde yeniden faiz artırılabileceğine işaret eden mesajları sonrası altın fiyatları sert baskı altında kaldı. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle birlikte ons altın haftalık bazda üçüncü kez üst üste değer kaybı yaşamaya hazırlanıyor. Ons altında günlük düşüş yüzde 1.5'i aşarken, gram altın da 6.200 liranın altına indi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 07:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Altın 3 haftadır kaybettiriyor

        Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutmasına rağmen verilen şahin mesajlar, altın piyasasında satışları hızlandırdı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadele vurgusunu öne çıkarması ve nokta grafiğinde faiz artırımlarının yeniden gündeme gelebileceğine yönelik sinyaller verilmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altından çıkışını hızlandırdı.

        Küresel piyasalarda spot altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,5'in üzerinde gerileyerek 4.142 dolar seviyesine kadar indi. Böylece altın haftalık bazda da yaklaşık yüzde 0,5'lik bir kayıp yaşadı ve üst üste üçüncü haftayı düşüşle kapatma yoluna girdi.

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        Bu arada yurt içinde de gram altın yüzde 1.5'lik düşüşle 6.192 dolara geriledi.

        DOLAR BİR YILIN ZİRVESİNDE

        Fed'in şahin duruşu dolar endeksini son bir yılın en yüksek seviyelerine taşırken, doların güçlenmesi altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirdi. Bu durum fiziki ve finansal altın talebini zayıflatarak fiyatlar üzerinde ek baskı yarattı.

        Piyasalarda ayrıca Fed'in bu yıl faiz indirimi yerine faiz artırımı yapabileceği beklentileri güçleniyor. Vadeli işlem piyasalarında yatırımcılar yıl sonuna kadar bir faiz artışı ihtimalini yüksek görüyor.

        Analistler, yükselen tahvil getirileri ve güçlü doların, faiz getirisi bulunmayan altın için olumsuz bir ortam oluşturduğunu belirtiyor. ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altın tutmanın fırsat maliyetini artırdığına dikkat çekilirken, enflasyonun beklenenden yüksek seyretmesi nedeniyle Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabileceği değerlendiriliyor.

        GOLDMAN SACHS TAHMİN DÜŞÜRDÜ

        Öte yandan Goldman Sachs da son değerlendirmesinde Fed'den 2026 yılı içinde faiz indirimi beklemediğini açıklarken, yıl sonu altın fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti. Daha önce 5.400 dolarlık fiyat beklentisi açıklayan ABD'li finans devi bu tahminini ons başına 4.900 dolara indirdi.

        Piyasalarda gözler şimdi ABD'den gelecek yeni enflasyon ve istihdam verilerine çevrilirken, verilerin Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi ve altın fiyatlarında oynaklığın sürmesi bekleniyor.

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