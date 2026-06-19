IBAN’ını kiralayanlara düzenleme yapılacak! 12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
12. Yargı Paketi önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. Paketle IBAN'ını kiralayanlara yönelik verilecek hapis cezaları yarıya indirilecek. IBAN dolandırıcılığı yapanlar ise nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilecek. Paketle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi...
AK Parti, uzun süredir çalıştığı 12. Yargı Paketi’ni Meclis’e önümüzdeki hafta sunacak. Yargıtay, istinaf, yerel mahkemeler ve ceza dairelerin sunduğu etki analizleri değerlendirildi, toplantılar yapıldı. IBAN dolandırıcılığına yönelik düzenlemenin pakette yer almasına karar verildi.
IBAN’INI KİRAYANLARA VERİLECEK HAPİS CEZASI YARIYA İNECEK
Paketle IBAN dolandırıcılığının müstakil bir suç olarak tanımlanmasından vazgeçildi. IBAN’ını kiralayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemdeydi. Bunun yerine paketle Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158. maddesi kapsamında IBAN kiralayanlara verilecek hapis cezası yarıya indirilecek.
IBAN DOLANDIRICILIĞININ CEZASINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Vatandaşlarını IBAN’ını kiralamaları için ikna edenler ise TCK 158. madde kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçuyla cezalandırılmaya devam edilecek. Bu kişilere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.
PAKETLE YARGILAMALAR HIZLANACAK
12. Yargı Paketi’yle davaların daha kısa sürede sonuçlanmasına yönelik düzenlemeler de yapılacak. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak.
Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde, gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek.
Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek.
YETKİSİZLİK GEREKÇESİYLE BOZMA KARARI ALINAMAYACAK
Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak.
Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar dışındaki kararlar için görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. 12. Yargı Paketi’nde Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemeler de yer alıyor. Teklifle kanuni faiz oranı yüzde 24 yerine 31 olarak belirlenecek.