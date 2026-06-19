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        Haberler Magazin Gökhan Özen ikinci kez evleniyor - Magazin haberleri

        Gökhan Özen ikinci kez evleniyor

        Şarkıcı Gökhan Özen, bir süredir aşk yaşadığı Naz Canbaz ile evleneceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 08:16 Güncelleme:
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        Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökhan Özen, Naz Canbaz ile ilişkisini 2025'in Ağustos ayında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile açıklamıştı.

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        Özen, Canbaz ile birlikteliğini resmiyete taşımaya karar verdi.

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        Şarkıcı, sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

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        "RESMEN NİŞANLANDI"

        Naz Canbaz'dan "Evet" yanıtını alan şarkıcı, sevgilisinin parmağına taktığı tektaş yüzüğün fotoğrafını "Resmen nişanlandı" ifadeleriyle paylaştı.

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        "BİR SÖZ, BİR ÖMÜR"

        Özen, daha sonra "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..." ifadelerini kullandı.

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        İKİ ÇOCUK BABASI

        Öte yandan Gökhan Özen, 2010'da Selen Sevigen ile evlenmiş, ikili 2016'da tek celsede boşanmıştı. Çiftin, bu evlilikten; Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı bulunuyor.

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        #Gökhan Özen
        #Naz Canbaz
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