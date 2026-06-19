Gökhan Özen ikinci kez evleniyor
Şarkıcı Gökhan Özen, bir süredir aşk yaşadığı Naz Canbaz ile evleneceğini duyurdu
Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökhan Özen, Naz Canbaz ile ilişkisini 2025'in Ağustos ayında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile açıklamıştı.
Özen, Canbaz ile birlikteliğini resmiyete taşımaya karar verdi.
Şarkıcı, sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.
"RESMEN NİŞANLANDI"
Naz Canbaz'dan "Evet" yanıtını alan şarkıcı, sevgilisinin parmağına taktığı tektaş yüzüğün fotoğrafını "Resmen nişanlandı" ifadeleriyle paylaştı.
"BİR SÖZ, BİR ÖMÜR"
Özen, daha sonra "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..." ifadelerini kullandı.
İKİ ÇOCUK BABASI
Öte yandan Gökhan Özen, 2010'da Selen Sevigen ile evlenmiş, ikili 2016'da tek celsede boşanmıştı. Çiftin, bu evlilikten; Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı bulunuyor.