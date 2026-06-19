Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken, Arjantinli golcüye Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı. Portekiz temsilcisi Benfica'nın deneyimli forvetin durumunu yakından izlediği öne sürüldü.
Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamazken, Arjantinli yıldız için Avrupa'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Benfica, Mauro Icardi'nin durumunu yakından takip etmeye başladı.
Portekiz ekibinin, hücum hattında yaşanabilecek olası bir ayrılık durumunda tecrübeli golcü için resmi adımlar atabileceği belirtildi.
Galatasaray yönetimi ile Icardi cephesi arasındaki kontrat görüşmeleri bir süredir devam ederken Sarı-Kırmızılıların yıldız futbolcuya bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürülmüştü.
Ancak Icardi tarafının yıllık en az 7 milyon euro maaş talebinde bulunduğu ve 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat istediği ifade edilmişti.
Mauro Icardi, geride kalan sezonda Galatasaray'da 47 maça çıktı ve 16 gol ile 3 asist üretti.