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        Haberler Dünya WSJ: Pentagon, İran ile savaş ve diğer giderler için 80 milyar dolar ek bütçe talep etti | Dış Haberler

        WSJ: Pentagon, İran ile savaş ve diğer giderler için 80 milyar dolar ek bütçe talep etti

        ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), "İran ile savaş ve diğer giderler nedeniyle Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep ettiği" iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        İran Savaşı'nın ek maliyeti: 80 milyar dolar

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg, bu hafta yaptığı görüşmelerde Kongre üyelerine ek bütçe talebini iletti.

        Kaynaklar, Kongre'nin yeni bütçe yasası çıkarmaması halinde silahlı kuvvetlerin bu yaz operasyonlarını finanse edecek bütçeden yoksun kalabileceğine işaret etti.

        Pentagon'un İran ile savaşın yanı sıra diğer giderleri karşılamak amacıyla 80 milyar dolar ek bütçeye ihtiyacı olduğunu öne süren kaynaklar, Kongre'den talep edilen bütçenin bir bölümünün gemi operasyonları, personel maaşları ve mühimmat gibi kalemlere ayrılacağını belirtti.

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        Kaynaklar, ayrıca, ilerleyen günlerde Kongre'ye, hem Pentagon hem de tarım ve afet yardımı gibi savunma dışı alanlar için kapsamlı bir ek bütçe talebi sunulmasının beklendiğini aktardı.

        Pentagon'un olası ek bütçe talebinin Kongre'ye sunulmadan önce Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin onayından geçmesi gerekiyor.

        Öte yandan, Pentagon'un 2026 mali yılı bütçesi yaklaşık 1 trilyon dolar olarak belirlenmişti.

        Pentagon'un bu yıl İran savaşı dahil çeşitli operasyonlardan kaynaklanan maliyetlerle mücadele ettiği belirtiliyor.

        Ayrıca, Pentagon, mayıs ayı ortasında İran savaşının maliyetini 29 milyar dolar olarak tahmin etmişti ancak bu rakamın şu an daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

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