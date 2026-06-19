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        Haberler Dünya ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi: "Teknik hazırlıklar henüz bitmedi" | Dış Haberler

        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi: "Teknik hazırlıklar henüz bitmedi"

        ABD ile İran liderlerinin sorunların çözülmesini ve savaşın durdurulmasını öngören mutabakatı imzalamasının ardından, tarafların bugün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geleceği toplantının iptal edildiği duyuruldu. Beyaz Saray, hazırlıkların henüz bitmemesi nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Vance'in seyahatinin ertelendiğini açıkladı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 09:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi

        İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bürgenstock'daki toplantılar planlandığı gibi bugün yapılmayacak. Dolayısıyla dün duyurulan toplantı iptal edildi." ifadesi kullanıldı.

        Açıklama, Beyaz Saray'ın İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurmasının ardından geldi.

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        Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Vance'in gün içinde düzenlediği basın toplantısında da belirttiği üzere, yaklaşan teknik görüşmelere ilişkin planların henüz kesinleşmediği ifade edildi.

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        Açıklamada, ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu belirtilerek, "Ancak bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmadı." denildi.

        Başkan Yardımcısı Vance'in bu gece yola çıkmayacağı ve seyahatinin şimdilik ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Bir sonraki adımlara ilişkin somut bir güncelleme olur olmaz sizi bilgilendireceğiz. Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Vance, gün içinde Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile yürütülecek teknik müzakerelerin bu hafta sonu başlamasının beklendiğini, görüşmeler için İsviçre'ye gitmeyi planladığını ancak zamanlamanın İran heyetinin ulaşımına bağlı olarak değişebileceğini söylemişti.

        İran-ABD arasında varılan mutabakat

        İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

        İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

        Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

        Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

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