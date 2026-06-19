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        Haberler Kültür-Sanat Robin Hood'un Ölümü sinemada, Moby sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Robin Hood'un Ölümü sinemada, Moby sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinema, tiyatro, müzik ve sergilerde birbirinden keyifli yapımlar ve etkinlikler sanatseverlerle buluşuyor. Sinemada Robin Hood'un Ölümü, Normal, Oyuncak Hikayesi 5 ve Koloni öne çıkarken; tiyatroda Bulaşıkçılar ve Vampyr, müzikte Chris Isaak, Megadeth, Tom Odell, Pet Shop Boys ve Moby, sergide ise Osman Hamdi Bey eserleriyle Pera Müzesi dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinemada Hugh Jackman ve Jodie Comer’ın başrollerinde yer aldığı Robin Hood’un Ölümü, efsanevi karakterin hayatının son dönemine odaklanıyor.

        Bob Odenkirk, Henry Winkler ve Lena Headey gibi isimlerin yer aldığı Normal, küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan bir adamın, yerel bir banka soygununun ardından kasabadaki karanlık gizemleri gün yüzüne çıkarmasını konu alıyor.

        Oyuncak Hikayesi 5, Buzz, Woody ve arkadaşlarının çocukların ilgisini çeken teknolojiye karşı oyuncakların yerini korumaya çalışırken yaşadıkları yeni maceraları anlatıyor.

        Haftanın gizem ve bilim kurgu filmi Koloni, bir biyoteknoloji konferansı sırasında ortaya çıkan mutasyona uğramış ölümcül bir virüsün tesisi karantinaya aldırmasının ardından, içeride mahsur kalanların hayatta kalma mücadelesini beyazperdeye taşıyor.

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        Tiyatro tarafında ise Bulaşıkçılar, bir restoranın mutfağında çalışan üç kadının bastırılmış hayalleri, öfkeleri ve hayatta kalma mücadelelerini absürt mizah ve kara komediyle sahneye taşırken, görünmeyen emekleri görünür kılıyor. Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu, Ekin Eryılmaz ve Şebnem Sönmez’in rol aldığı oyun 21 Haziran’da Paribu Vadi Açıkhava’da…

        Kara mizah ve absürd anlatımla tükenmişlik, çalışma düzeni ve insan-doğa ilişkisini sorgulayan çarpıcı bir sahte belgesel deneyimi sunan Vampyr, 27 ve 28 Haziran’da Beykoz Kundura’da.

        Haziran ayı boyunca İstanbul’da farklı türlerde müzikten rock’a, poptan elektronik müziğe uzanan geniş bir yelpazede önemli konserler müzikseverlerle buluşuyor.

        Chris Isaak 21 Haziran’da Harbiye Açıkhava’da, Megadeth ve Tom Odell 23 Haziran’da sırasıyla KüçükÇiftlik Park ve Life Park’ta sahne alacak. Pet Shop Boys 23 - 24 Haziran’da Life Park’ta, Moby ise 29 Haziran’da Zorlu PSM’de dinleyiciyle buluşacak.

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndaki Osman Hamdi Bey yapıtları Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.

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