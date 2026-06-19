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        Haberler Gündem Eğitim Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal

        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisine, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, yarın yapılacak YKS nedeniyle gürültü kirliliğini ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla, meydanlarda maç yayını yapılmamasını istedi.

        Bakan Çiftçi'nin talimatı üzerine, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın Türkiye saati ile 06.00'da Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için meydanlarda planlanan dev ekran organizasyonları iptal edildi.

        Valilikler ve belediyeler tarafından, öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri, sınav merkezlerine ulaşmada sorun yaşamamasının yanı sıra gürültü kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirler de alındı.

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