Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Meydanlara sığmayan şu ilginiz için her birinize teşekkür ediyorum.

Halkalı İstanbul Metrosu’nun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Hattın kazandırılmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımızı, Aselsan, TÜBİTAK, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Biz de meftunu ve maşuku olduğumuz İstanbul’umuzu ihya ve inşa etmek için gece gündüz koşturuyoruz.

Raylı sistemler noktasında bilhassa büyük bir çaba içindeyiz.

Buraya gelirken 120 km hıza kadar ulaştık.

Dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz.

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16 istasyon 69 km Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro projesini iki ayrı koldan hizmete geçirdik.

37,5 km’lik Gayrettepe İstanbul havalimanı ve 31,5 km’lik halkalı İstanbul havalimanı metrosu olarak hizmete verdik. Geçtiğimiz yıllarda 47 km’lik kesimini devreye almıştık.

Daha önce hizmete açtığımız bu 47 km’lik kesimde İstanbul Havalimanında yapacağımız hızlı tren hattı ve diğer hatlarla entegrasyonunu sağladık.

Bu hatlar üzerinde yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere milyonlarca İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdık.

69 km uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak en uzun ve en hızlı metro hattıyla Türkiye’yi buluşturuyoruz.

Halkalı – Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından birisi tamamlanmış oldu.

5 yeni istasyona sahip oldu. Bu istasyonlar sayesinde önemli bağlantılar tesis edilmiştir. Yapımı devam eden Kabataş – Mecidiyeköy- Bahçeşehir – Esenyurt metrosu ile de bağlantı kuruldu.

Milyonlarca vatandaşımız İstanbul’un merkezi noktalarına zahmetsizce ulaşım imkanına kavuştu.

Yeni hat sayesinde seyahat süreleri de azaldı. Halkalı- İST arası 30 dk, Halkalı göktürk arası 43 dk, Kağıthane arası 54 dk, Gayrettepe’ye ise 57 dk’ya düştü. Küçükçekmece Kemerburgaz arası 50 dk Başakşehir kağıthane arası 48 dk olacaktır.

Vakitten 117 milyon saat tasarruf. Ekonomik faydanın 935 milyon Euro’yu bulmasını bekliyoruz.

"İSTANBUL’DA İNŞA EDİLEN RAYLI SİSTEMLERİN UZUNLUĞU 191 KM’YE ÇIKACAK"

4,5 km uzunluğundaki Altunizade – Çamlıca Camii metro hattının inşası sürüyor. 6,3 km’lik Yavuztürk – Ümraniye spor köyü hattının yapımı da devam ediyor. İstanbul’da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu 191 km’ye çıkacak.

İstanbul’un beceriksiz idarecilerin elinde eziyete dönüşmüş olan trafiğini çözüme kavuşturacağız.

Geç kalmamak için arabalarında uyuyanlara çözüm olacak. Hizmete, esere, yatırıma harcandıkça İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak.

Bu şehri önemsemek sorunlarıyla, dertleriyle ilgilenmeyi gerektirir. Kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemeye kararlıyız. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul’u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Metro hattımız hayırlı uğurlu olsun.

"ANKARA HAVALİMANINI YENİ ÇEHRESİYLE AYAĞA KALDIRDIK"

Pazartesi günü başkentimize stratejik önemi yüksek bir eser kazandırdık. Uzun yıllar askeri havalimanı olan Ankara havalimanını yeni çehresiyle ayağa kaldırdık. 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasitesiyle Ankara gurur verici bir esere kavuştu. Yarın Pendik’te donanmamızın gücünü gösteren bir törene katılacağız. 7-8 Temmuz’da ise ABD Başkanı Trump’ın da olduğu NATO liderlerini Türkiye’de ağırlamaya hazırlanıyoruz.

Türkiye’nin marka değeri artacak. Küresel diplomasinin oyun kurucu aktörlerinden birisi olduğu tescil edilecek. Dünün kavramlarıyla, dünün muhalefet tarzıyla bugünün meseleleri anlaşılamaz.

Dünya sistemlerinde köklü değişimler yaşanırken, bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor.

Biliyorsunuz muhalefet aktörleri yıllarca bizi acımasızca eleştirdiler, bizim Libya’da, Somali’de ne işimiz var diyerek suçladılar.

Ortadoğu bataklığı dışında sınırlarımız ötesinde yaşayan 10 milyonlarca kardeşimiz için tek bir cümle dahi kuramadılar. Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat çareyi ABD’den uzman ithal etmekte ararken, onun yerine gelen 5 dk’lık görüşme için yabancılar karşısında 40 takla atıyor.

İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, en son İran savaşında olduğu gibi çözüm politikalarının baş aktörüdür.

Biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Hep gönüller kazanmanın derdinde olduk.

Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz bölgemizdeki diplomasinin çabasını verdik.

Biz zorlu müzakere masalarında Türkiye’nin hak ve hukukunu savunduk. Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu aşar. Sizin çapınız buna yetmez.

“ÖNCE ŞAİBESİZ BİR KURULTAY YAPMAYI ÖĞRENİN”

Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın, koltuk kapmaca oynayın. Önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.

Hani derler ya bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, size bu işten ekmek çıkmaz. Sizin bitmek tükenmez kavgalarını ayıracak vaktimiz yok. Biz aziz milletimize hizmet etmenin derdindeyiz.

Yarın YKS'ye girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum.

Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Yarın sabah A milli futbol takımımız Dünya Kupası’nda 2. Maçına çıkıyor. Bizim Çocuklar’a Paraguay karşısında başarılar diliyorum.

Milli takıma destek veren tüm vatandaşlarımızdan maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, YKS’ye girecek gençlerimizi rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum.