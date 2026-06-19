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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail ve Hizbullah anlaştı | Dış Haberler

        Son dakika: İsrail ve Hizbullah anlaştı

        İsrail ve Hizbullah, ateşkes için anlaştı. Ateşkes bugün yürürlüğe girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 15:56 Güncelleme:
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        İsrail ve Hizbullah anlaştı

        İsrail ve Hizbullah, ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.

        Lübnan'da uygulanacak ateşkesle İran ve ABD arasında İsviçre'de başlaması gereken müzakere sürecinin önündeki engellerden biri kalkmış oldu.

        ABD ve İran, 14 maddelik mutabakat zaptında ABD ve İran arasındaki kalıcı ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını belirtse de İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyordu.

        ABD Başkanı Trump ve İsrail lideri Netanyahu arasında Lübnan nedeniyle gerginlik artmıştı.

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