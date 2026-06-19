Son dakika: İsrail ve Hizbullah anlaştı

İsrail ve Hizbullah, ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Lübnan'da uygulanacak ateşkesle İran ve ABD arasında İsviçre'de başlaması gereken müzakere sürecinin önündeki engellerden biri kalkmış oldu.

ABD ve İran, 14 maddelik mutabakat zaptında ABD ve İran arasındaki kalıcı ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını belirtse de İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyordu.

ABD Başkanı Trump ve İsrail lideri Netanyahu arasında Lübnan nedeniyle gerginlik artmıştı.