Marmara serin kalırken Ege ısınıyor, Karadeniz’de yağmur birkaç gün sürecek

Marmara ve Karadeniz, kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle serin günler geçiriyor. Rüzgarın denizde 50 ila 70 kilometre/saat hıza ulaşması beklenirken, İstanbul ve Sakarya çevresinde ise 20 ila 30 kilometre/saat hızla esmesi öngörülüyor. 20 Haziran Cumartesi günü özellikle öğle saatlerinde kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İSTANBUL’DA SERİN HAFTA SONU

Cumartesi sabahı Türkiye genelinde büyük oranda güneşli bir hava bekleniyor. Ancak İstanbul’un kuzey ilçeleri ile Anadolu Yakası’nda yerel ve hafif yağmur görülebilir. Konya ile Ordu-Trabzon çevresinde de sabah saatlerinde zayıf yağış ihtimali bulunuyor. Güneş altında yaz havası hissedilse de gölgede serinlik öne çıkacak.

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MARMARA’DA SICAKLIK DÜŞÜK

İstanbul’da önümüzdeki günlerde hava durumunda belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Hafta sonu rüzgarlı, güneş altı dışında ise serin geçecek. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevresinde sıcaklıkların 25 ila 28 derece aralığında seyretmesi, gece sıcaklıklarının ise 16 ila 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

TRAKYA’DA KISA YAĞIŞ

Yağışların büyük ölçüde azaldığı Trakya’da, Kırklareli ve Edirne’nin kuzey kesimlerinde 21 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülebilir. İstanbul’da ise gelecek 5 ila 7 gün boyunca kayda değer bir yağış beklenmiyor. 21 Haziran Pazar ve 23 Haziran Salı günleri bulutluluk bir miktar artabilir.

BAŞKENTTE İLKBAHAR HAVASI

Ankara’da son haftaların en serin havası yaşanıyor. Başkentte 20 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıklarının 20 ila 22 derece civarında olması bekleniyor. 21 Haziran Pazar’dan itibaren sıcaklıkların 25 dereceye çıkması, gelecek hafta ise kademeli olarak 30 dereceye yaklaşması öngörülüyor.

İÇ ANADOLU SERİN SEYREDİYOR

İç Anadolu genelinde Haziran ayı serin sayılabilecek değerlerle geçiyor. Kayseri, Sivas ve Konya çevresinde gündüz sıcaklıkları 24 ila 30 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları 10 ila 12 dereceye kadar düşüyor. Ankara’da yarından itibaren günlerin çoğunlukla güneşli geçmesi bekleniyor.

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EGE’DE YAZ SICAKLIĞI

İzmir ve kıyı Ege genelinde hafta sonu hava güneşli olacak. Rüzgarların daha zayıf eseceği bölgede hissedilen sıcaklıkların 32 ila 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Gelecek hafta sıcaklıkların birkaç derece daha artabileceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ’DE YEREL YAĞIŞ

Antalya çevresinde bugün bulutlu hava etkili olurken, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevresindeki yağışlar bölgedeki havayı serinletti. 20 Haziran Cumartesi öğle saatlerinde Isparta, Denizli, Muğla ve Fethiye arasında yerel olarak kuvvetli yağış görülebilir. 21 Haziran Pazar günü ise bu alanda da güneşli hava bekleniyor.

KARADENİZ’DE YAĞMUR SÜRÜYOR

Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışlar aralıklarla devam edecek. Gelecek 5 gün içinde Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun arasında sıcaklıkların 20 ila 23 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Bölgedeki yağmurlu havanın 25 Haziran Perşembe gününe kadar etkili olabileceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU’DA SICAKLIK YÜKSEK

Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da sıcaklıklar, batı ve kuzey bölgelere göre daha yüksek seyrediyor. Diyarbakır ile Şanlıurfa arasında termometrelerin gölgede 38 dereceye ulaşması beklenirken, Adıyaman, Bitlis ve Tunceli gibi merkezlerde gündüz sıcaklıkları 36 dereceye kadar çıkıyor.

DOĞUDA GÜNEŞLİ GÜNLER

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gelecek günlerin genel olarak güneşli geçmesi bekleniyor. Ancak Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep arasında gelecek hafta salı günü orta kuvvette yağış görülebilir. Bölgenin geri kalanında ise sıcak ve açık hava etkisini sürdürecek.

AVRUPA’DA SICAK HAVA DALGASI

Batı Avrupa’da yeni bir sıcak hava dalgası etkili oluyor. Portekiz, Fransa, Almanya ve İngiltere çevresinde sıcaklıkların 35 ila 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye ise Ukrayna-Kırım-Karadeniz hattı üzerinden gelen serin havanın etkisiyle yaz mevsimine daha yavaş adımlarla ilerliyor.

TÜRKİYE SERİN HAZİRAN YAŞIYOR

Aşırı sıcaklar tarım, deniz yaşamı ve turizm açısından olumsuz sonuçlar doğurabilirken, Türkiye’de Haziran ayının nispeten serin geçmesi dikkat çekiyor. Kuzeyli rüzgarların etkisiyle özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’da yaz sıcaklıkları henüz tam olarak hissedilmiyor.